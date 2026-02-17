SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O anúncio de um protesto de direita para o dia 1º de março voltou a expor um atrito entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que chamou a manifestação sob o lema "Fora, Lula, Moraes e Toffoli", e uma ala bolsonarista que avalia não ser estratégico priorizar agora o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli.

Esse grupo defende que o foco deve ser a anistia aos manifestantes do 8 de janeiro e a liberdade para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Há meses, são constantes as reclamações sobre uma suposta tentativa de Nikolas de se descolar de Bolsonaro e privilegiar o próprio engajamento e crescimento político ?o que aliados do deputado resumem como "dor de cotovelo" e disputa por protagonismo.

Nikolas anunciou o ato na quinta-feira (12), dia em que Toffoli se afastou da relatoria do processo que investiga irregularidades no Banco Master, após a Folha de S.Paulo ter revelado conexões entre o ministro, o resort Tayayá e o banco de Daniel Vorcaro.

Nos dias posteriores, políticos que costumam ser ávidos defensores da família Bolsonaro nas redes passaram a anunciar o protesto sob o mote da anistia e liberdade irrestrita, inclusive para o ex-presidente.

Chamaram para a manifestação desta forma, por exemplo, o deputado federal Mário Frias (PL), os deputados estaduais Gil Diniz (PL) e Lucas Bove (PL), e o vice-prefeito de São Paulo, coronel Mello Araújo (PL).

Como mostrou o Painel, o senador Flávio Bolsonaro (PL), pré-candidato à Presidência, foi aconselhado a evitar a pauta do impeachment de Toffoli.

Um aliado avalia que o mote está sendo usado pela direita não-bolsonarista, como o MBL, para se promover e para desmobilizar a luta pela anistia e pela liberdade de Bolsonaro, assim como pela derrubada do veto do PL da Dosimetria pelo presidente Lula (PT).

Esse interlocutor também afirma que, apesar de o grupo ser favorável ao afastamento de Toffoli, assim como o de Moraes, um impeachment de um ministro do STF a menos de um ano das eleições não seria benéfico.

Isso porque, segundo esta leitura, esse movimento poderia favorecer Lula, que teria a prerrogativa de indicar mais um ministro. Ele poderia escolher o senador Rodrigo Pacheco (PSD), que era favorito do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), e, com isso, destravar a nomeação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga de Luís Roberto Barroso.

No domingo (15), Nikolas reagiu a esse argumento nas redes. "Se impeachment de ministros não é válido agora, por que estão há 3 anos pedindo o do Moraes? [...] Até para criar narrativa, precisa de um mínimo de coerência. Patético a tentativa de esconder isso das pessoas", escreveu.

Políticos bolsonaristas negam tentativa de blindagem de Toffoli com a pauta da anistia. No X, antigo Twitter, o deputado estadual Gil Diniz, preferido do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) para disputar uma vaga no Senado em São Paulo, afirmou que essa acusação é "mau-caratismo" e que uma busca rápida em suas redes revela sua opinião sobre os ministros do STF.

"Muitos aqui parecem ter esquecido dos presos que estão nas masmorras, estão eufóricos com o alcance do algoritmo, parece que engajamento, like e compartilhamento são tudo que importa com 'hype' da vez!", escreveu no domingo (15).

Após a tentativa dos correligionários de modular a pauta do protesto, Nikolas disse nas redes no sábado (14): "Não acredite em ninguém que convoque para a manifestação do dia 01/03 e não peça o impeachment de ministros do STF e Fora Lula".

O parlamentar também afirmou que um dos objetivos do ato é derrubar o veto da dosimetria, que, segundo ele, é a ação mais efetiva para alcançar a liberdade dos presos pelo 8 de janeiro e de Bolsonaro.

Horas depois, Gil Diniz publicou no X: "Não acredite em nenhum alpinista político (pequeno ou grande) que cresceu com o apoio do Presidente Jair Bolsonaro e não tem por prioridade nesse momento a Anistia Geral e Irrestrita para todos os presos políticos!".

Aliados de Nikolas ressaltam que as pautas da ala bolsonarista estão inclusas no protesto anunciado por ele, mas o contrário, não, já que o grupo não se engajou pelo impeachment de Toffoli.

O chamado para a manifestação sob o lema da anistia foi compartilhado por Eduardo Bolsonaro, que marcou na publicação os perfis do deputado Mário Frias e do vice-prefeito Mello Araújo. "Se eu pudesse estaria com vocês aí na Paulista 1º/MAR, às 15h", escreveu.

O filho do ex-presidente já criticou Nikolas publicamente em algumas ocasiões no ano passado, acusando o deputado de não se engajar como poderia nas pautas em defesa do bolsonarismo. Posteriormente, tiveram uma conversa para tentar uma conciliação, como noticiou a Folha de S.Paulo.

A relação com o parlamentar reflete o racha dentro da própria família Bolsonaro. Enquanto Eduardo acumula atritos com Nikolas, sua madastra, Michelle Bolsonaro (PL), que recentemente foi alvo da artilharia dos filhos do marido, apoia o deputado.

No fim de janeiro, após a caminhada liderada por Nikolas de Paracatu (MG) à Brasília (DF), Michelle escreveu nas redes que o parlamentar "é separado por Deus para este tempo" e lhe chamou de "06", como se fosse mais um filho de Bolsonaro.

Na caminhada em protesto contra as prisões pelo 8 de janeiro houve um aparente distensionamento da relação de Nikolas com os filhos do presidente, que o parabenizaram pelo ato.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, Flávio chegou a considerar lançar o deputado ao Governo de Minas Gerais em aliança com uma ala do centrão. Nikolas, porém, voltou a afirmar publicamente que será candidato à reeleição.

O deputado também tem sido criticado e pressionado por bolsonaristas a trabalhar mais diretamente pela pré-campanha do senador. Na semana passada, ele afirmou no X que já deixou claro que Flávio é o candidato escolhido por Bolsonaro e que ele terá o seu apoio.