O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e o vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), cumprem agenda nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20) em cidades da Zona da Mata e do Campo das Vertentes para anúncios de investimentos em infraestrutura.

Na quinta-feira (19), às 10h50, está prevista uma coletiva de imprensa em Juiz de Fora. Em seguida, às 11h, será feito o anúncio de investimentos voltados a obras de drenagem, pavimentação e iluminação no Distrito Industrial do município. A atividade ocorre na Avenida Simão Firjam, nº 1205.

Ainda na quinta, às 15h, a agenda segue para Ponte Nova, onde será anunciado investimento destinado ao Anel Viário da cidade. O evento está programado para a Rua Antônio Frederico Ozanan, nº 450.

Na sexta-feira (20), às 10h, os compromissos continuam em São João del-Rei, com anúncio de recursos para o Anel Viário do município. A agenda será realizada na sede da Prefeitura.

Até o momento, não foram divulgados os valores dos investimentos nem os prazos previstos para execução das obras.

