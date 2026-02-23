SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que as investigações sobre seu vice, Felício Ramuth (PSD), não devem interferir na escolha da chapa que disputará a reeleição.

Ramuth é investigado pela Justiça de Andorra, país europeu entre a França e a Espanha, sob suspeita de ter lavado mais de US$ 1,6 milhão (cerca de R$ 8,3 milhões) em uma conta bancária em seu nome e no de sua mulher. Ele nega.

Na manhã desta segunda-feira (23), em um evento de celebração de 125 anos do Instituto Butantan, na sede da instituição, o governador comparou o caso a fofoca quando questionado se a investigação mudaria a chapa.

"Nada. Fofoca antes de eleição sempre tem", afirmou Tarcísio. "Está na declaração de bens e rendas da esposa dele desde 2009, é bem antigo esse negócio. Então, para mim é uma coisa que não tem nada a ver", acrescentou.

Ramuth pleiteia a vice novamente nas eleições de 2026 e é visto no Palácio dos Bandeirantes como um dos favoritos ao posto, junto do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa), o deputado André do Prado (PL).

"Eu acho que quem tem que comentar e já vem comentando é ele. [Ele] deu todos os esclarecimentos à Justiça e à própria imprensa. Então não tem mais o que falar sobre isso", afirmou Tarcísio.

Nesta sexta-feira, o vice-governador negou qualquer irregularidade e afirmou ter prestado todos os esclarecimentos necessários às autoridades de Andorra. Ele também disse que todos os recursos foram devidamente declarados à Receita Federal.

Já o Governo de São Paulo afirmou em comunicado divulgado na sexta não haver processo aberto no Brasil sobre o caso. "Não existe acusação contra o vice-governador e sua esposa, e nem processo aberto no Brasil, mas sim uma investigação a respeito do referido banco AndBank. Todos os esclarecimentos sobre o caso já foram prestados diretamente em Andorra, não havendo nova oitiva agendada e nem fato novo. Todos os recursos foram devidamente declarados, bem como todos os impostos pagos."