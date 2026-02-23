BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) priorizou capitais do Sudeste e do Nordeste nas viagens oficiais nos três anos do atual mandato. A única dessas cidades do país que ficou de fora nesse período foi Palmas (TO).

Levantamento da plataforma de transparência Fiquem Sabendo feito a pedido da reportagem mostra que, juntas, as cidades de Rio de Janeiro e São Paulo foram as mais visitadas. Foram mais de 40 viagens durante o atual mandato, com cerca de 20 no Rio e 25 em São Paulo. A reportagem desconsiderou vezes em que o presidente usou as cidades como escala para voos ao exterior.

Além de ser a região mais populosa do país, o Sudeste reúne importantes redutos eleitorais, considerados estratégicos para as campanhas presidenciais.

Lula foi a Belo Horizonte oito vezes em seu terceiro mandato. O presidente esteve mais duas vezes em outras cidades de Minas Gerais, região em que o petista ainda busca um cabo eleitoral para a eleição deste ano. O estado é governado por Romeu Zema (Novo), opositor declarado de Lula.

O Planalto afirma que as agendas presidenciais são planejadas com base nas entregas de obras e serviços, na população atendida e nos cronogramas dos órgãos do governo.

"A região Sudeste se destaca naturalmente por concentrar a maior população do país [cerca de 40%]. No caso do Nordeste, a região tem o maior número de estados [9 de 26] e, portanto de capitais", diz o governo, em nota enviada à reportagem.

O Sudeste tem cerca de 40% da população do país. O Nordeste tem 9 capitais, o Norte, 7; Centro-Oeste, 3; Sudeste, 4; e Sul, 3.

Belém, sede da COP30 (Conferência Climática da ONU) em 2025, foi a terceira capital mais frequentada pelo petista, com 12 passagens. Na região Norte, a cidade é seguida de Manaus, com três, Boa Vista (RR) e Macapá (AP), com duas visitas cada, e Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO), com apenas uma.

O presidente chegou a cumprir agenda em um município de Tocantins, Araguaína, mas sem ter atividades na capital do estado. Na cidade, ele inaugurou a ponte Xambioá, que conecta Araguaína a São Geraldo do Araguaia (PA).

Durante a presidência de Lula, a Prefeitura de Palmas esteve sob o comando de dois nomes: Cinthia Ribeiro (PSDB) e Eduardo Siqueira (Podemos), atual gestor. Procurada, a gestão municipal não comentou.

O atual prefeito ficou temporariamente afastado do cargo quando foi preso de forma preventiva, em junho de 2025, sob suspeita de envolvimento em um esquema de vazamento e venda de decisões no STJ (Superior Tribunal de Justiça) com a participação de servidores públicos.

Na época, Siqueira chegou a afirmar ter recebido de um ministro da corte informações vazadas de um inquérito em tramitação. Apesar disso, Siqueira retornou ao cargo após o STF (Supremo Tribunal Federal) revogar sua prisão, três semanas depois.

Apesar da falta de agendas públicas com o presidente em sua cidade, o prefeito já foi ao Palácio do Planalto em 2024. Na ocasião, ele se reuniu com o então chefe da Secretaria das Relações Institucionais, Alexandre Padilha ?hoje ministro da Saúde.

Cidades e estados das principais bases políticas de Lula tiveram número considerável de visitas. Foi o caso de Pernambuco, onde o petista tem o apoio tanto do governo estadual, sob o comando de Raquel Lyra (PSD), quanto do prefeito do Recife, João Campos (PSB), capital onde esteve dez vezes ao longo do mandato.

Em maio do ano passado, o petista verbalizou a intenção de intensificar a quantidade de viagens pelo país, o que de fato ocorreu. Dos três anos de mandato, 2025 foi aquele em que o presidente fez mais viagens, ao menos 146, entre compromissos nacionais e internacionais, segundo o levantamento. Em 2024, Lula viajou cerca de 90 vezes, enquanto em 2023 foram menos de 80.

Diante do cenário internacional movimentado de 2025, com a crise diplomática vivida entre Brasil e Estados Unidos, os preparativos para sediar a COP30, as movimentações pela assinatura do acordo Mercosul-União Europeia e outras demandas, Lula também turbinou o número de viagens para fora do país neste mandato, visitando 34 países.

Diferentemente de como é feita com ministros e outras autoridades, a divulgação das agendas do presidente não consta no sistema que reúne os compromissos oficiais de membros da União. As informações são divulgadas diariamente no portal do Palácio do Planalto, no qual não é possível baixar os dados compilados da maneira como é feita com as demais autoridades.