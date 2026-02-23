BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o Comando do 19º

Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal explique, em até 48 horas, duas visitas ao ex-ministro da Justiça Anderson Torres na Papudinha que teriam ocorrido fora dos horários autorizados.

Em despacho publicado nesta segunda-feira (23), Moraes afirmou que o último relatório de visitas apresentado pela polícia ao Supremo indica que João Torres Filho, pai de Anderson Torres, e Patrícia Gisele Torres, irmã do ex-ministro, estiveram no local em 11 de fevereiro, uma quarta-feira, das 17h às 19h.

O ministro, relator da trama golpista na corte, afirmou que os encontros devem ser realizados apenas às quartas e aos sábados, em três períodos específicos: entre 8h e 10h, 11h e 13h ou das 14h às 16h. Ou seja, as duas visitas a Torres teriam extrapolado o limite do horário permitido.

Segundo Alexandre de Moraes, os dias e os horários para as visitas foram estabelecidos por ele em 29 de janeiro de 2026, atendendo a um pedido de alteração feito pelo próprio batalhão responsável pela Papudinha.

"Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, OFICIE-SE ao Comando do 19º Batalhão de Polícia Militar, para que preste esclarecimentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas", determinou o ministro. O documento foi assinado na sexta (20).

Ex-ministro da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres foi condenado pelo STF a 24 anos de prisão por envolvimento na tentativa de golpe de estado. Ele também era o secretário de Segurança do DF durante o 8 de janeiro.

A Folha entrou em contato por email com assessoria de imprensa da Polícia Militar do DF e com o 19º Batalhão para questionar o motivo das visitas terem ocorrido fora do horário permitido e para pedir um posicionamento sobre a decisão de Moraes. Não houve resposta até a publicação desta reportagem.