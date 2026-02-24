BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma reunião entre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), o PL definiu, nesta terça-feira (24), uma aliança com a federação formada por PP e União Brasil para formar um palanque no Rio de Janeiro, estado natal do pré-candidato à Presidência.

Segundo o acordo, o candidato ao governo do Rio deve ser o secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas (PL), filho do capitão Nelson Ruas, prefeito de São Gonçalo, terceiro maior colégio eleitoral do estado.

O posto de vice deve ser ocupado pelo PP, e o nome indicado é o do ex-deputado estadual e ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa.

Já as vagas ao Senado serão divididas entre o PL e o União Brasil, sendo Castro o nome do partido de Flávio. Enquanto o União Brasil deve indicar Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo.

Além de parlamentares do PL do Rio, também participaram da reunião nomes do PP, como o líder da sigla na Câmara dos Deputados, Dr. Luizinho (RJ), e o presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

Do ponto de vista da Justiça Eleitoral, porém, Castro tem sua situação indefinida em razão do processo em que o Ministério Público Eleitoral pede sua cassação e inelegibilidade em razão do caso das "folhas secretas" de pagamento de fundações do estado. O caso está no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com voto pela condenação do governador proferido pela ministra Isabel Gallotti.

O atual governador foi reeleito em 2022 e, por isso, não poderá ser candidato a este cargo nas eleições de outubro. Na ocasião, Castro venceu em primeiro turno com 58,67% dos votos válidos. Ele superou o então deputado Marcelo Freixo (PSB), que ficou em segundo lugar na disputa com 27,38%.

A expectativa do PL é vencer o presidente Lula (PT) no estado do Rio de Janeiro com ampla vantagem.

O Rio de Janeiro é um dos principais redutos eleitorais do bolsonarismo. Além disso, trata-se do terceiro maior colégio eleitoral do país, atrás só de São Paulo e de Minas Gerais. São mais de 13 milhões de eleitores fluminenses, segundo dados do TSE da última eleição, em 2024.

Como mostrou a Folha, Flávio vai se dedicar nesta semana à montagem de palanques para alavancar seu nome em diversos estados. Ele também deve se encontrar com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nos próximos dias.

Até agora, o senador fez viagens pelo Oriente Médio, Europa e Estados Unidos, nas quais se encontrou com líderes da extrema direita. Ele retornou ao Brasil nesta segunda-feira (23), em meio a um novo episódio de brigas públicas na família Bolsonaro.