SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará ausente do protesto da direita bolsonarista marcado para o próximo domingo (1) na avenida Paulista, em São Paulo.

Ele já terá viajado para Frankfurt, na Alemanha, onde comparecerá ao evento Intercontinental Dialogues. Está prevista sua participação em um painel sobre o setor de logística e transporte na terça-feira (3).

Os governadores e presidenciáveis Romeu Zema (partido Novo) e Ronaldo Caiado (PSD) devem estar na manifestação.

O chefe do Executivo mineiro deve comparecer ao evento em um momento em que a zona da mata de Minas Gerais enfrenta uma crise devido ao impacto das chuvas que matou mais de 60 pessoas.

O ato no domingo foi anunciado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL) há duas semanas e chamado de manifestação sob o lema "Fora, Lula, Moraes e Toffoli".

Na ocasião, o anúncio expôs um atrito entre o congressista e uma ala da direita bolsonarista que avalia não ser estratégico no momento tratar do impeachment do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Para esse grupo, o foco, em realidade, deveria ser a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Desde o ano passado, se tornaram constantes reclamações de que Nikolas supostamente estaria tentando se descolar de Bolsonaro e privilegiar o próprio engajamento e crescimento político.

Aliados do deputado, por outro lado, falam em "dor de cotovelo" e disputa por protagonismo.