Jader Filho criticou ainda o governo anterior, do presidente Jair Bolsonaro, pela falta de recursos alocados para prevenção. Ele ressaltou que o governo passado destinou tão somente R$ 6 milhões para essa finalidade.

Nós colocamos em prevenção mais de R$ 32 bilhões. Só para o Rio Grande do Sul, foram R$ 6,5 bilhões. A ciência mostra que a gente tem que tornar nossas cidades mais resilientes, adaptadas e preparadas para os eventos climáticos extremos.

Impactos

Segundo o mais recente relatório Estado do Clima, Extremos de Clima e Desastres no Brasil, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostrou que, no Brasil, a sucessão de eventos climáticos extremos impactou diretamente 336.656 pessoas e gerou prejuízos econômicos da ordem de R$ 3,9 bilhões.

Como ação de socorro emergencial às vítimas das enchentes no Brasil, a Defesa Civil Nacional autorizou, hoje, um repasse de R$ 6,19 milhões para ações de resposta em sete municípios atingidos por desastres naturais em Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul.

Violência contra mulher

Além de tratar sobre o impacto dos desastres, Lula voltou a se manifestar sobre a necessidade de aperfeiçoar o enfrentamento à violência contra mulheres, incluindo as campanhas conjuntas com os três Poderes sobre esse tema.

Isso é tão sério que eu falei para o ministro da Educação [Camilo Santana] que a gente vai ter que começar a preparar, na creche, o menino para ele saber que não é maior ou mais importante do que a mulher, disse.

A Conferência Nacional das Cidades não era realizada há 13 anos e os debates e as propostas giraram em torno do tema do evento: Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social.

