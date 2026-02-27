SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Exército brasileiro indicou a coronel Claudia Lima Gusmão Cacho ao cargo de general de brigada. Ela é a primeira mulher promovida à patente, que figura entre postos de oficiais generais, o topo da hierarquia da Força. A efetivação do nome ainda depende de decreto do presidente Lula (PT).

A escolha da coronel aconteceu na quarta-feira (24) em votação secreta realizada pelo Alto Comando do Exército, formado pelo comandante da Força, general Tomás Miguel Paiva, e pelos generais de quatro estrelas.

Claudia Gusmão é natural do Recife (PE) e tem 57 anos. Médica pediatra, ela é casada com o general de divisão Jorge Augusto Ribeiro Cacho e é mãe de duas filhas. Ingressou no Exército em 1996 e passou a fazer parte, como oficial temporária, do 42º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Goiânia.

Posteriormente, foi aprovada na Escola de Saúde do Exército e concluiu, em 1998, o Curso de Formação de Oficiais Médicos. A matrícula da primeira turma de oficiais médicas, dentistas, farmacêuticas e enfermeiras de nível superior nessa escola aconteceu um ano antes, em 1997.

Esses cargos não permitiam, entretanto, a ascensão aos postos mais altos da carreira no Exército, como o generalato. A mudança viria em 2012, quando foi autorizado o ingresso de mulheres nas turmas oficiais da linha militar bélica, que permite a promoção.

Ao longo dessas três décadas, Gusmão chefiou o Escalão de Saúde do Comando da 1ª Região Militar, foi subdiretora de Legislação e Perícias Médicas da Diretoria de Saúde e esteve à frente da Divisão de Perícias Médicas da Inspetoria de Saúde do Comando Militar do Nordeste. Ela também foi inspetora adjunta de saúde do Comando da 9ª Região Militar.

Gusmão também fez parte da diretoria de três instalações hospitalares do Exército: o Hospital de Guarnição de Natal (RN), o Hospital Militar de Área de Campo Grande e o Hospital Central do Exército. Entre as condecorações, já recebeu a medalha da Ordem do Mérito Militar no grau de oficial, a Medalha do Pacificador, entre outras.

Segundo dados das Forças Armadas brasileiras, em 2023, havia cerca de 13 mil mulheres no Exército, correspondendo a 6% do contingente. Marinha e Aeronáutica tinham, respectivamente, 11% e 22%.

A presença de mulheres em instituições militares marcou o ano de 2025. O STM (Superior Tribunal Militar) elegeu pela primeira vez uma mulher para a presidência da corte: a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Ela faz parte do tribunal desde 2007.

Ela tomou posse no dia 12 de março do ano passado. Em outubro, Elizabeth discursou em um evento ecumênico em memória ao jornalista Vladimir Herzog, morto pela ditadura militar em 1975. Na ocasião, pediu perdão "a todos que tombaram e sofreram lutando pela liberdade no Brasil".

Seu colega de corte, o ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira, tenente-brigadeiro da Aeronáutica, criticou a manifestação e sugeriu que a magistrada "estudasse mais" a história do STM. Elizabeth considerou que a fala apresentava um "tom misógino, travestido de conselho paternalista".