BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT), criticou os líderes dos Estados Unidos e Israel pelos ataques deste sábado (28) ao Irã, em rompimento às negociações de paz entre as partes.

"O ataque de [Donald] Trump e [Benjamin] Netanyahu ao Irã é uma ameaça à paz e à estabilidade no mundo. Nada justifica a ofensiva militar contra populações civis, principalmente quando havia negociações diplomáticas em curso. É mais um ataque irresponsável e autoritário que merece condenação e repúdio", escreveu no X (antigo Twitter).

O PT (Partido dos Trabalhadores) se manifestou logo antes, acusando os Estados Unidos e Israel de realizarem a operação com a "falsa justificativa" de impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo regime iraniano.

"Também fazemos um chamado à comunidade internacional para trabalhar de forma unida e multilateral em direção à contenção de mais um conflito bélico que pode ter consequências imprevisíveis, e que não utilizem discursos que possam vir a inflar ainda mais as tensões", diz o partido.

As duas manifestações também reiteraram o posicionamento oficial dado pelo governo via Itamaraty, que condenou os ataques, destacando que os bombardeios ocorreram em meio a um processo de negociação entre as partes.

No momento, a embaixada do Brasil em Teerã está em contato direto com a comunidade brasileira para transmitir atualizações sobre a situação e orientações de segurança.