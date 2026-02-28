BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o deputado federal Marcos Pollon (PL) como pré-candidato ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. O anúncio foi feito em carta publicada neste sábado (28) pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) nas redes sociais.

No documento, o ex-presidente também afirma que é o responsável por definir a lista de pré-candidatos do PL ao Senado e que em breve a relação será divulgada.

A divulgação da carta se deu após a Folha revelar anotações feitas pelo pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante uma reunião da cúpula do PL que revelavam planos do partido nas eleições deste ano, além de opiniões sobre os candidatos.

Uma anotação feita por Flávio diz: "Pollon (pediu 15 mi para não ser candidato)". Após a divulgação da frase, Flávio declarou que o pedido nunca ocorreu e que fez a anotação para avisar o deputado que "estavam falsamente divulgando isso".

Na carta divulgada por Michelle nas redes sociais, o ex-presidente Bolsonaro afirma que Pollon foi escolhido pelo "caráter, honra e dedicação".

"Brevemente publicarei lista dos nossos pré-candidatos ao Senado pelo Brasil. Por delegação do presidente Valdemar, tal lista ficaria com minha responsabilidade. Adianto que por Mato Grosso do Sul pelo seu caráter, honra e dedicação enquanto deputado federal, o meu candidato será Marcos Pollon", afirma a carta assinada por Bolsonaro.

A carta foi escrita da Papudinha, onde o ex-presidente cumpre pena de 27 anos por tentativa de golpe de Estado.

Ao publicar o documento, Michelle disse que esteve com Bolsonaro neste sábado e que, a pedido dele, divulgou a indicação de Pollon para a disputa no Senado. "Confio plenamente em Deus que toda mentira levantada para denegrir a imagem do Deputado será desmascarada. A verdade prevalecerá", escreveu a ex-primeira-dama.

A publicação de Michelle recebeu mensagens de apoio de Pollon e Carlos Bolsonaro (PL), que deve disputar uma vaga de Santa Catarina no Senado.

Anotações feitas por Flávio Bolsonaro também expõem opiniões sobre os candidatos que não são levadas ao conhecimento do público. A Folha obteve acesso ao texto, que é intitulado "situação nos estados" e contém uma lista impressa de possíveis concorrentes junto a diversas anotações à mão. Na quarta-feira (25), Flávio admitiu ser o autor das anotações, que estão em primeira pessoa, mas disse que muitas opiniões registradas ali não são dele, e sim de outros participantes do encontro.

"As anotações que tinham naquele pedaço de papel não são o que eu penso. As pessoas com quem eu conversei falavam sobre suas impressões, suas opiniões, e eu anotava naquele papel para, num segundo momento, aproveitar ou não o que as pessoas estavam falando para mim", disse Flávio.