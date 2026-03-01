SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convocados pelo deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG), manifestantes se reuniram na avenida Paulista, na tarde deste domingo (1º), para protestar contra o presidente Lula (PT) e os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).

A manifestação pede "Fora, Lula, Moraes e Toffoli", em referência aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, implicado no caso do Banco Master, e também defende a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além da anistia aos presos pelos ataques às sedes dos Poderes no 8 de janeiro de 2023.

Um trio elétrico foi posicionado na esquina com a rua Peixoto Gomide, próximo ao MASP. O deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos), coordenador do movimento "Nas Ruas", disse que a organização custou cerca de R$ 130 mil, arrecadados por meio de financiamento coletivo.

Por volta das 13h, os manifestantes começaram a preencher os quarteirões ao redor do Masp com cartazes pedindo "fora Moraes", "justiça e liberdade" e "Bolsonaro livre".

Uma faixa foi disposta na entrada do parque Trianon chamando o STF de "Supremo Tirano Federal". Em frente ao Masp, foi posicionado um boneco inflável de Bolsonaro com uma mordaça na boca, na qual aparece escrito "falem por mim".

Outro cartaz, próximo ao trio elétrico, dizia "fé em Eduardo Bolsonaro".

O ato estava marcado para às 14h, mas atrasou devido à ausência do pré-candidato à Presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O presidenciável foi recebido com gritos de apoiadores presentes no ato, para os quais fez acenos do alto do carro de som.

Apesar do protagonismo do filho de Bolsonaro no evento, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto negou que o protesto tenha motivação eleitoral e afirmou que o principal objetivo é pedir pela soltura de Bolsonaro.

"Tudo o que pudermos fazer para defender o Bolsonaro, nós estamos fazendo, pelo menos", disse ele a jornalistas ao chegar na Paulista.

Presidenciável, o governador Ronaldo Caiado (PSD) disse que a direita não pode perder as eleições deste ano.

"Eu acredito que em 2026 um de nós vai chegar lá, e o que chegar lá vai ter coragem exatamente para poder desmontar tudo isso. É o que eu falo. O problema é que nós não podemos perder as eleições. Esse é o fato principal. E quem sentar naquela cadeira tem que ter autoridade moral e coragem pessoal para fazer as mudanças que o Brasil deseja", disse ele à imprensa antes de subir no trio elétrico.

Ele afirmou que Flávio Bolsonaro estará em primeiro nas pesquisas eleitorais, mas que ele próprio tem "autoridade moral para chegar na Presidência".

Além de Caiado, o governador Romeu Zema (Novo-MG) também participou do protesto. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cumpre agendas na Alemanha e, por isso, não compareceu.

Em meio a atritos internos no PL, a deputada federal Rosana Valle discursou em defesa da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que tem sido criticada por Eduardo Bolsonaro e alguns dos aliados mais próximos dele.

"Michelle Bolsonaro está junto ao nosso presidente levando fé e coragem", afirmou Rosana, que é um nome defendido por Michelle para ser candidata ao Senado por São Paulo.

Deputado federal, Mário Frias (PL-SP) disse, ao chegar, que o evento é uma "demonstração de força" da direita em defesa de Bolsonaro.

O ato deste domingo ocorre em meio a atritos entre os bolsonaristas, após o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) afirmar ter considerado insuficiente o apoio de Nikolas e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), à pré-candidatura de Flávio.

Nikolas e Zema participam do protesto enquanto a cidade mineira de Juiz de Fora sofre com estragos após fortes chuvas nos últimos dias. A tragédia matou mais de 60 pessoas e mobilizou, neste final de semana, a ida de Lula para o município, que é governado pelo PT.

O presidente criticou o governador mineiro nesta sexta (27) por não ter apresentado nenhum projeto para utilizar os recursos disponibilizados pelo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no estado. A Folha mostrou que a verba do programa para contenção de encostas em Juiz de Fora está travada.