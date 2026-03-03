BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) usou um jatinho ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para fazer campanha pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2022.

O avião passou por todas as capitais nordestinas e por cidades do interior mineiro entre 20 e 28 de outubro de 2022. As informações foram reveladas pelo jornal O Globo e confirmadas pela Folha de S.Paulo.

O segundo turno das eleições daquele ano aconteceu em 30 de outubro, e a região Nordeste e Minas Gerais eram o foco da campanha de Bolsonaro, já que o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderava as intenções de voto nos locais.

O avião utilizado pertence à Prime Aviation, empresa que tinha Daniel Vorcaro entre os seus donos. A participação do dono do Banco Master se dava por meio de um fundo de investimento.

A Prime Aviation é uma empresa de compartilhamento de bens de luxo, como aviões, helicópteros e casas.

A residência de Vorcaro em Brasília também pertence à Prime Aviation, como revelou a Folha de S.Paulo. Antes de ir para a empresa, ela passou por outra companhia ligada ao dono do Master, a Super Empreendimentos e Participações.

O deputado Nikolas Ferreira disse, em nota, que foi convidado para participar da caravana Juventude pelo Brasil, para a qual "foi disponibilizada uma aeronave para o deslocamento".

"À época, não tinha conhecimento sobre quem era o proprietário do avião. Minha presença no voo se deu exclusivamente em razão do convite para a agenda de campanha, sem qualquer vínculo pessoal, comercial ou institucional com o dono da aeronave, que posteriormente se soube tratar-se de Daniel Vorcaro", afirmou.

"Em 2022, o nome citado não era de conhecimento público, nem havia qualquer informação que levantasse qualquer tipo de alerta", disse.

"Mesmo que houvesse a tentativa de identificar o proprietário da aeronave naquele momento, não existia qualquer elemento que indicasse situação irregular ou que justificasse questionamento", concluiu.

Na época, Nikolas era vereador em Belo Horizonte (MG) e tinha acabado de se tornar o deputado federal mais votado nas eleições daquele ano.

A defesa de Daniel Vorcaro afirmou que o avião não pertence ao banqueiro.

Nos voos, o deputado foi acompanhado pelo pastor Guilherme Batista, ligado à Igreja Batista Lagoinha. Procurado, ele não respondeu aos questionamentos.

Nikolas frequenta a igreja. O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, era pastor da denominação, mas foi afastado da função em janeiro deste ano após uma operação contra o Master. Nathalia Vorcaro, esposa de Zettel, também é ligada à Lagoinha.

Zettel também é investigado pela PF (Polícia Federal) e chegou a ser detido ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O cunhado de Daniel Vorcaro foi o maior doador pessoa física para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Foram R$ 3 milhões para o ex-presidente e R$ 2 milhões para Freitas.