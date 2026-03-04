SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) fez uma espécie de pedido de voto durante evento na noite desta terça-feira (3), em São Paulo.

Durante discurso, ele listou dados positivos de sua gestão no campo da economia e disse ser um cara de "muita sorte". O mandatário costuma ironizar críticos que atribuem à sorte resultados econômicos positivos de sua gestão.

"Temos o menor desemprego da história do Brasil. Nós temos o maior crescimento da massa salarial. Nós temos a maior exportação da história do Brasil, a maior produção agrícola. Tudo isso porque eu tenho sorte."

Ele continuou: "Então, se preparem. Quando chegar a eleição, vote em quem tem a sorte. Porque quem tem azar não pode ir para lugar nenhum."

O presidente, que disputará a reeleição em outubro, participou da Conferência Nacional do Trabalho, em evento que contou com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

A legislação eleitoral impõe restrições à propaganda na chamada pré-campanha e proíbe pedido explícito de voto. A propaganda eleitoral será permitida somente após o dia 16 de agosto, quando as candidaturas já estiverem registradas na Justiça Eleitoral.

Em maio de 2024, ainda na pré-campanha da eleição municipal, Lula pediu voto diretamente para Guilherme Boulos (PSOL), o que gerou processo na Justiça Eleitoral em São Paulo.

"Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018? 2022, tem que votar no Boulos para prefeito", disse ele na ocasião.

A multa fixada na segunda instância naquele ano foi de R$ 15 mil.