BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), afirmou, nesta quarta-feira (4), que o presidente Lula (PT) deve procurá-lo se quiser falar com ele.

Um encontro entre eles estava previsto para esta semana para destravar a indicação de Jorge Messias ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas não ocorreu.

"A gente espera ser chamado por todas as pessoas que a gente tem respeito e consideração. E, naturalmente, da mesma maneira que quando eu desejei, em outras oportunidades, conversar pessoalmente com o presidente da República, eu procurei ele. E é legítimo, inclusive, que se ele desejar falar comigo, ele deve me procurar para a gente poder continuar numa relação de pacificação e de harmonia entre os Poderes. É isso que eu entendo da democracia", disse Alcolumbre a jornalistas.

O presidente do Senado havia sido questionado sobre uma agenda com Lula. A respeito de Messias, Alcolumbre respondeu que o governo ainda não enviou a mensagem com a indicação, primeiro passo para que a sabatina na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) seja marcada.

Messias foi anunciado o escolhido de Lula para vaga no STF em 20 de novembro, mas até agora ainda não passou por sabatina de senadores. O advogado-geral da União enfrenta resistência, diante de uma preferência de Alcolumbre e de parte dos senadores pela indicação do ex-presidente do Senado Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Na terça-feira (3), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que o encontro entre Lula e Alcolumbre aconteceria em breve.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, mesmo após reveses provocados por Alcolumbre ao governo Lula, senadores governistas têm evitado criticar o presidente do Senado no momento que antecede votações importantes para o Palácio do Planalto, como a sabatina de Messias.

Nesta terça-feira, Alcolumbre decidiu contrariamente ao governo ao manter válida a deliberação da CPI (Comissão Parlamentar do Inquérito) mista do INSS que quebrou o sigilo de um dos filhos do presidente Lula, Fábio Luís, conhecido no mundo político como Lulinha.

Apesar disso, integrantes governistas da CPI, formada por deputados e senadores, definiram que não vão recorrer da decisão.

Alguns parlamentares do PT se dizem contrariados, mas admitem de forma reservada que não seria bom comprar uma briga com o presidente do Senado ou até desencadear uma nova crise entre Poderes.

Na semana passada, houve outra rusga entre Alcolumbre e o governo. O presidente do Senado surpreendeu governistas ao não pautar a votação do Redata (Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center), que foi aprovado às pressas na Câmara a pedido do Planalto sob pena de perder a validade.

Articuladores do governo Lula veem risco do distanciamento entre os presidentes da República e do Senado se agravar. A não votação dos benefícios para data centers é dada como exemplo de percalço na relação entre o petista e Alcolumbre.

Em sinal de pacificação, o líder do governo no Congresso, Randolfe chegou a elogiar Alcolumbre ao comentar a decisão sobre Lulinha.

O senador afirmou ainda que o revés em relação a Lulinha e a não votação do Redata no Senado não indicam um conflito entre Planalto e Alcolumbre. Também negou que as atitudes do presidente do Senado tenham relação com a sabatina de Messias.