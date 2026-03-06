RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD) afirmou nesta sexta-feira (6) durante evento com o presidente Lula (PT) que vai renunciar ao cargo "para brincar em outro palácio", em referência à disputa pelo governo estadual.

"Estou indo embora em 15 dias. [...] Cansei do meu palácio. Estou querendo brincar em outro palácio. Cavaliere assume aqui a prefeitura.", disse ele, citando o atual vice-prefeito.

Paes e Lula participaram da inauguração do túnel Professor Moacyr Sreder Bastos, em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, uma das principais intervenções do Anel Viário do bairro, cujo investimento é de R$ 1 bilhão.

A região é uma das que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve maior vantagem sobre Lula na cidade nas eleições de 2022.

Paes deve renunciar no dia 20 de março para disputar o Palácio Guanabara. Deixa, dessa forma, o Palácio da Cidade e a Gávea Pequena, residência oficial do prefeito.

Apesar da aliança com Lula, Paes já definiu que a vice na sua chapa será do MDB: Jane Reis, irmã do ex-deputado Washington Reis, que mantém vínculos com o bolsonarismo.

O PL pretende lançar ao governo o atual secretário estadual Douglas Ruas e terá apoio da federação formada por PP e União Brasil.