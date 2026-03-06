SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três técnicos e peritos criminais ouvidos pela reportagem contradizem a explicação apresentada pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), para negar que mensagens encontradas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro, no dia de sua prisão, tenham sido enviadas a ele.

Em nota divulgada nesta sexta-feira (6), o gabinete afirmou que os prints das mensagens encontrados no telefone de Vorcaro "estão vinculados a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionados" ao ministro.

As mensagens eram enviadas por meio de prints dessas anotações, em imagens que desaparecem automaticamente após serem vistas (a chamada visualização única). Os textos eram escritos no bloco de notas, depois transformados em print e enviados no formato instantâneo.

"A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints (Vorcaro). Ou seja, fica demonstrado que as mensagens (prints) estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes", diz o comunicado.

Segundo os especialistas ouvidos pela reportagem, porém, a forma como arquivos aparecem organizados após a extração de dados de um celular não permite concluir automaticamente quem seria o destinatário de uma mensagem.

Nos metadados do WhatsApp, há uma pasta dedicada às mídias enviadas em todos os chats, outra dedicada às fotos de perfil do contato e outra dedicada aos contatos, com nome e número de telefone. São três pastas diferentes.

O software Cellebrite, usado pelas autoridades policiais brasileiras para desencriptar dados de smartphones, coloca todos os dados em uma única pasta, de acordo com especialistas ouvidos pela reportagem.

Os dados da CPI do INSS estão organizados pelo índice MD5, uma codificação que gera sequências aleatórias para identificar arquivos. Por ser um critério técnico e não temático, os arquivos do bloco de notas de Vorcaro podem ter acabado, por acaso, ao lado de contatos diversos.

As autoridades embaralham os dados para garantir que as evidências não sejam contaminadas no correr da investigação, protegendo a cadeia de custódia.

Por exemplo: os contatos do senador Carlos Viana e de João Dória Neto estão na mesma pasta, porque os arquivos têm as iniciais "BC" ("BC68BAD379F51D35DA1177521D1F138F.vcf" e "BC68BAD379F51D35DA1177521D1F138F.vcf"). Nesse caso, elas seguem este caminho: Arquivos>B>C. Isso não significa que eles tenham alguma relação.

Segundo os peritos ouvidos pela reportagem, o que importa são as informações armazenadas no WhatsApp, que conecta o arquivo ao chat específico, ao identificador do contato (telefone/código identificador do usuário) e ao horário do envio.

Esse vínculo fica armazenado nos bancos de dados do próprio WhatsApp e permite identificar para quem a mensagem foi enviada.

No caso específico das mensagens entre Moraes e Vorcaro, é possível ligar o horário do envio das mensagens ao momento em que houve a captura de tela das anotações feitas no bloco de notas.

No iPhone, imagens capturadas pela câmera costumam ser armazenadas em HEIC (formato HEIF), dependendo da configuração do aparelho. Capturas de tela salvas na galeria são normalmente PNG. Já imagens salvas de conversas do WhatsApp costumam estar em JPEG (quando enviadas como foto) e não contêm dados que as identifiquem com o contato com quem foram compartilhadas; se enviadas como documento, mantêm o formato original.

As capturas de tela com mensagens que Vorcaro teria enviado a Moraes estão no formato PNG.

Pesquisadores do direito digital ressalvam que é muito difícil provar juridicamente que as gravações de tela do bloco de notas foram as imagens que Vorcaro enviou no modo de visualização única.

A coincidência temporal é um vínculo apenas circunstancial. A polícia consegue triangular mais indícios e fortalecer seu argumento, mas sem estabelecer um nexo causal.

Com isso, as defesas devem ter espaço para levantar controvérsias.