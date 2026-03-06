SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Reunidos em um debate na noite desta sexta-feira (6), os pré-candidatos à Presidência pelo PSD evitaram se posicionar acerca das condições de o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes permanecer no cargo diante das notícias sobre as trocas de mensagens entre ele e o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Ratinho Jr., do Paraná, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, falaram com jornalistas ao lado do presidente do partido, Gilberto Kassab, depois de um evento promovido pela sigla para divulgar a pré-candidatura dos três, em um salão do clube Monte Líbano, na zona sul da capital.

Durante a entrevista coletiva, os três haviam sido perguntados sobre os eventuais impactos que o caso Master poderia ter no processo eleitoral deste ano. Caiado se antecipou aos colegas e respondeu que, quando começassem os debates, haveria gente implicada em "Master, INSS, Carbono Oculto".

"Quero saber quem vai chegar lá [na eleição] para suportar o debate."

Então, o grupo foi questionado se eles achavam que o ministro mantém condições de permanecer no tribunal diante das mensagens. Moraes nega que tenham sido enviadas a ele as mensagens encontradas no celular de Daniel Vorcaro.

Ratinho respondeu defendendo investigações. "O caso Master é um caso de polícia. A investigação é que vai dizer quais os atores que estiverem envolvidos e quais os problemas em que esses atores se envolveram."

Caiado optou por responder dizendo que, se for presidente, saberá como agir. "Política você não faz simplesmente nominando, política você faz agindo para que as instituições voltem a resgatar suas condições de credibilidade."

Na vez de Kassab, contudo, o presidente do PSD optou por encerrar a entrevista. "Obrigado, pessoal", disse ele, acenando com as mãos para os jornalistas. Eduardo Leite não teve oportunidade de responder.

Dos três pré-candidatos, Ratinho Jr. e Caiado já estiveram presentes em manifestações contra o processo e a prisão de Jair Bolsonaro (PL) na avenida Paulista no ano passado. O governador de Goiás também compareceu ao protesto no domingo (1º), convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que teve Flávio Bolsonaro (PL) como principal orador.

No evento desta sexta, o presidente do partido sustentou que o PSD manterá até o fim o projeto de lançar um dos três como candidato à Presidência, mas disse que a indicação do nome será por consenso entre eles e que os preteridos deverão seguir no partido até a disputa eleitoral.

Kassab é secretário de Governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo. Além de tentar a reeleição, Tarcísio será coordenador, no estado, da campanha presidencial de Flávio Bolsonaro.

O vice-governador de Tarcísio, Felício Ramuth (PSD), correligionário de Kassab, não compareceu ao evento do partido, que reuniu cerca de 2.000 pessoas, segundo a organização.