SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nova pesquisa Datafolha sobre a disputa eleitoral para a Presidência da República será divulgada neste sábado (7).

Além das intenções de voto, o instituto aferiu outros indicadores, como a rejeição, o grau de conhecimento dos candidatos e cenários de possível segundo turno.

No levantamento divulgado em dezembro, Lula (PT) marcava em um eventual segundo turno 51% das intenções de voto ante 36% do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vencia por 47% a 42%.

Além do atual presidente e do filho de Jair Bolsonaro (PL), apresentaram-se para a disputa ao Palácio do Planalto quatro governadores. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Junior, do Paraná, e Ronaldo Caiado, de Goiás, concorrem pela indicação do PSD. Romeu Zema, de Minas Gerais, é pré-candidato pelo Novo.

O ex-ministro Aldo Rebelo (Democracia Cristã) e Renan Santos (Missão) também já anunciaram a pretensão de disputar a Presidência.

Os resultados de uma pesquisa eleitoral não são prognósticos, ou seja, não pretendem antecipar o que sairá das urnas. Eles formam um retrato da opinião dos entrevistados no momento em que os pesquisadores foram a campo.