SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avaliação da gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) em São Paulo melhorou, sendo considerada ótima ou boa por 45% dos paulistas, mostra nova pesquisa Datafolha. Em abril do ano passado, data do levantamento anterior, a mesma porcentagem era de 41%.

Outros 31% avaliam o governo como regular (eram 33%) e 20%, como ruim ou péssimo (eram 22%). Uma parcela de 4% não opinou.

A pesquisa foi realizada entre os últimos dias 3 e 5 de março. Foram 1.608 entrevistas em todo o estado de São Paulo, distribuídas em 71 municípios, com a população de 16 anos ou mais. A margem de erro máxima para o total da amostra é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE: BR-06798/2026 e SP-04136/2026.

Levando em conta os últimos 12 anos, Tarcísio tem avaliação de ótimo ou bom maior ou equivalente (considerando a margem de erro) a de governadores anteriores no mesmo período da gestão. Em abril de 2022, João Doria (sem partido) tinha 23% de ótimo ou bom. Em abril de 2018, Geraldo Alckmin (PSB) tinha 36%. No governo anterior, em junho de 2014, Alckmin tinha 41%.

A avaliação de Tarcísio, por outro lado, é pior do que a de Alckmin no segundo mandato, em abril de 2006, quando o ex-governador tinha 66% de ótimo ou bom, e do que a de José Serra (PSDB), em março de 2010, quando a mesma porcentagem era de 55%.

A avaliação ótimo ou bom do governo Tarcísio é mais alta entre os homens (49%, ante 42% entre as mulheres), entre os que têm 60 anos ou mais (59%, ante 27% entre os que têm de 16 a 24 anos), entre os menos instruídos (54%, frente a 43% entre os mais instruídos), entre os moradores do interior (49%, frente a 41% entre os moradores da Região Metropolitana de São Paulo) e entre os empresários (67%, ante 19% entre os funcionários públicos).

Já a porcentagem de ruim ou péssimo é superior entre os mais instruídos (29%, ante 13% entre os menos instruídos), entre os que têm renda familiar mensal de cinco a dez salários mínimos (31%, ante 17% entre os que têm renda de até dois salários), entre os funcionários públicos (41%, ante 7% entre as donas de casa) e entre os moradores da Região Metropolitana de São Paulo (27%, frente a 14% entre os moradores do interior).

Em outra pergunta, os entrevistados são questionados se aprovam ou desaprovam o trabalho do governador --64% disseram aprovar (eram 61% em abril de 2025) e 30%, desaprovar (eram 33%). Outros 6% não sabem.

O levantamento também revelou a associação para o eleitor entre Tarcísio e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 69% identificando o governador como um aliado do ex-presidente. Já 10% afirmam que ele é aliado do presidente Lula (PT), 1%, que é aliado dos dois, e 3%, que não é aliado de nenhum dos dois. Outros 17% não sabem.