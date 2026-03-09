SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, minimizou nesta segunda-feira (9) o desempenho dos nomes do PSD em pesquisas para a disputa ao Palácio do Planalto e destacou a rejeição do presidente Lula (PT) e do senador Flávio Bolsonaro (PL) após os resultados do último Datafolha.

Ele disse que as pesquisas eleitorais no atual momento devem ser vistas como instrumento para avaliar o humor do eleitor, não intenção de voto, e citou os altos índices de brasileiros que dizem não votar em Lula nem Flávio de jeito nenhum.

O petista tem 46% de rejeição, e o filho de Jair Bolsonaro, 45%, ficando empatados tecnicamente. Nesse quesito, os nomes do PSD aparecem com 19% (Ratinho Jr.), 15% (Eduardo Leite) e 14% (Ronaldo Caiado).

Sobre intenção de votos, dos três cotados do PSD, quem aparece melhor no Datafolha é Ratinho Jr., com 7% em cenário de primeiro turno com Lula (38%) e Flávio (32%). Contra a mesma dupla de concorrentes, Caiado aparece com 4% e Eduardo Leite, com 3%.

No cenário contra Lula no segundo turno, o governador do Paraná também é aquele dentre os três que se sai melhor, com 41% ante 45%.

A fala de Leite deu durante evento na Associação Comercial de São Paulo, no centro da cidade. Desde a sexta-feira (6), os políticos do PSD têm participado de ações conjuntas no estado. Eles disputam a candidatura à Presidência pela sigla de Gilberto Kassab, com a promessa de que os preteridos vão apoiar o nome escolhido.

Leite afirmou que os eleitores ainda não têm o "cardápio todo" dos pré-candidatos e que os dois políticos à frente na pré-corrida eleitoral são mais conhecidos que os demais.

Para ele, é possível conversar com uma esquerda não lulista e a direita não bolsonarista em busca de uma terceira via. O governador do RS afirma ser possível conciliar uma "legítima preocupação social" de uma esquerda não lulista e uma "política firme de segurança pública", bandeira de uma direita não bolsonarista.

Leite afirmou que "é muito grave o que estamos vivendo nesse momento no Brasil", sobre investigação do Banco Master e ministros do STF, e defendeu uma idade mínima para ministros da corte. Para ele, também é preciso discutir a situação das emendas parlamentares.

O governador do RS disse que o Brasil tem se debruçado em discussões sem perspectiva de futuro, pensando sempre no dia seguinte. "Até pouco tempo estávamos discutindo se o chinelo entra com a direita ou esquerda", afirmou, em alusão à disputa entre direita e esquerda em discussão sobre um comercial da marca Havaianas.

PESQUISA

A posição dos três pré-candidatos do PSD é bem abaixo da de Flávio Bolsonaro, que já é citado por 12% das pessoas na pesquisa espontânea, atrás de Lula, com 25%. No último Datafolha, de dezembro de 2025, o senador não era citado, e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), tinha 7% das citações.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece em empate técnico com Lula, com 43% das intenções de voto ante 46%.

Dos presidenciáveis do PSD, Leite é aquele que mais tenta se distanciar de Bolsonaro, embora os três pré-candidatos da sigla se apresentem como saída contra a polarização entre o político e o atual presidente.

Na sexta-feira, o governador do Rio Grande do Sul postou nas redes sociais texto reafirmando a pré-candidatura. Nele, disse que o Brasil "permanece dividido, fragmentado, excessivamente concentrado em disputas ideológicas e paroquiais que não produzem solução".

Segundo Kassab, a definição de quem vai de fato concorrer à Presidência por seu partido vai ser dar até 15 de abril, mas Ratinho Jr. já afirmou que a sigla pode antecipar o prazo.