SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Passaram-se quase três anos e meio do segundo turno da eleição presidencial de 2022 e, desde então, a maioria absoluta dos eleitores afirma não se arrepender do voto dado naquele pleito. É o que mostra nova pesquisa Datafolha.

Do total da amostra que respondeu à pergunta "Você se arrependeu ou não do seu voto para presidente em 2022?", 90% dos entrevistados dizem que não se arrependem da escolha na urna. Outros 10% afirmam o contrário.

Naquele ano, Lula (PT) encarou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), então no cargo, em uma disputa apertada que dividiu o país. O petista ficou com 50,9% dos votos, contra 49,1% do seu adversário. Foi a eleição mais acirrada desde a redemocratização.

A distribuição é semelhante quando o resultado é discriminado por quem votou em cada candidato.

Entre os eleitores de Lula em 2022, 89% dizem não se arrepender do voto, enquanto 11% afirmam que se arrependeram. Nesse grupo, 1% declarou não saber responder (devido aos arredondamentos da pesquisa, a soma dos resultados não totaliza 100%).

O mesmo padrão aparece entre os que declaram ter votado em Bolsonaro naquele pleito: 91% responderam que não se arrependem da escolha, ao passo que 8% afirmaram ter se arrependido.

O Datafolha entrevistou 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais dos dias 3 a 5 deste mês. A margem de erro máxima é de dois pontos percentuais, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código BR-03715/2026.

O resultado mostra estabilidade em relação ao levantamento anterior de dezembro do ano passado. Naquela aferição, do total, 91% disseram que não se arrependiam do voto para presidente, enquanto 8% responderam ter se arrependido e 1% afirmou não saber.

Para Lula e Bolsonaro, o índice de convictos também permaneceu quase o mesmo: 91% para o petista e 92% para o ex-presidente. No caso dos eleitores do candidato do PT, 9% tinham afirmado se arrepender e 1% não saber responder. Já dentre quem votou no nome do PL, foram 8% de arrependidos.

Os resultados sugerem que a opção feita pelos eleitores no segundo turno de 2022 permanece consolidada. O nível de arrependimento, de 1 em cada 10 eleitores e semelhante entre quem votou em Lula ou em Bolsonaro, aponta para uma manutenção do cenário polarizado daquele ano.

Ao mesmo tempo, os dados indicam um grau de estabilidade das preferências políticas, o que deve impactar o pleito de 2026. Lula pretende disputar a reeleição e um inédito quarto mandato e deve concorrer contra um dos filhos do seu então rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL).