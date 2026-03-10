BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O PL rompeu com o governador Ibaneis Rocha (MDB) e propôs, nesta terça-feira (10), uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Legislativa do Distrito Federal para investigar a fraude do Banco Master, que envolve o BRB (Banco de Brasília).

A decisão foi tomada após a notícia de um contrato entre o escritório de advocacia de Ibaneis com um fundo da Reag Investimentos, investigada no contexto das fraudes do Master. O governador é considerado o principal alvo do pedido de CPI.

O rompimento do partido com Ibaneis foi selado pela presidente do PL no Distrito Federal, a deputada federal Bia Kicis, junto com o deputado federal Alberto Fraga e os deputados distritais Joaquim Roriz, Thiago Manzoni, e Roosevelt Vilela.

"Não dá mais para esperar. Quando aparecem indícios graves de desvio de recursos, temos obrigação de agir. CPI é instrumento de fiscalização, e esta se tornou inevitável", afirmou Bia Kicis.

Em 2022, o Ibaneis apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas deve ficar sem espaço na chapa bolsonarista neste ano.