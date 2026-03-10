BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O delegado da Polícia Federal (PF) Fábio Shor, responsável pelo inquérito do caso da trama golpista de 2022 e pelo indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi nomeado assessor no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, no STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele também comandou o inquérito das fake news, instaurado em 2019 pelo então presidente Dias Toffoli e aberto desde então, e o das milícias digitais.

A nomeação foi assinada pelo presidente da corte, Edson Fachin, e publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (10).

Shor está formalmente lotado, a partir desta data, em "cargo em comissão de assessor de ministro, nível CJ-3", a posição de maior nível hierárquivo após a do chefe de gabinete. Trata-se de função de assessoria direta ao magistrado.

O delegado chegou a ser ouvido pela Primeira Turma do STF em 21 de julho passado durante o processo que condenou e prendeu Bolsonaro, militares, autoridades e outros por tentativa de golpe de Estado. Ele foi indicado como testemunha pelas defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores da Presidência.

Há, ainda, as funções comissionadas. Essas só podem ser preenchidas por servidores concursados, em qualquer órgão. Já os CJs não demandam esse vínculo efetivo.

Fabio Shor já foi alvo de diversos ataques de bolsonaristas, incluindo parlamentares.

Em agosto de 2024, o hoje deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez ataques a Moraes e ao delegado, assim como os então colegas de Câmara Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Gilberto Silva (PL-PB).

"Quando teve aqui a Vaza Jato, ficou dito que era um conluio de Sergio Moro com procuradores para condenar Lula. Agora Alexandre de Moraes não precisa sequer fazer conluio porque ele é o dono de um destacamento da Polícia Federal", disse Eduardo.