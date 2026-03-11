BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Mecias de Jesus renunciará ao cargo nesta quarta-feira (11) para assumir uma vaga de conselheiro no TCE (Tribunal de Contas do Estado) de Roraima. Ele é líder do Republicanos no Senado.

Quem assume o restante do mandato de Mecias, que vai até janeiro de 2027, é Roberta Acioly (Republicanos), conhecida como Enfermeira Roberta. Ela tem 46 anos e é cirurgiã-dentista e mestre em Saúde Coletiva.

A nova senadora também foi secretária municipal de Saúde de São Luiz do Anauá, professora do curso técnico em Enfermagem do Ceterr (Centro de Educação Técnica Especializada de Roraima) e vereadora no município, onde iniciou sua vida pública.

Mecias foi indicado pelo governador Antônio Denarium (PP) ao cargo, que é vitalício. Ele tem 64 anos e só precisará o TCE em 2037, quando completa 75 anos, idade máxima para ocupar o posto.

Ele assumirá o cargo no dia 16 de março, ocupando a cadeira de Manoel Dantas, conselheiro em junho do ano passado. O salário de um conselheiro do TCE é de R$ 39,7 mil.

Eleito senador em 2018, Mecias é pai do ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Jhonatan de Jesus, que era deputado pelo Republicanos de Roraima.