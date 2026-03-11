BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A defesa de Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quarta-feira (11) que a data definida pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para a visita do conselheiro para relações com o Brasil nos Estados Unidos, Darren Beattie, ao ex-presidente é inviável. Os advogados pediram que o magistrado reconsidere sua decisão e autorize o encontro na próxima segunda (16) ou terça (17).

Na noite de terça (10), Moraes liberou a reunião entre Beattie e Bolsonaro na Papudinha, onde o ex-presidente está preso em Brasília, mas rejeitou a solicitação dos advogados para que o encontro ocorresse em dias excepcionais devido ao curto período do americano na capital federal.

O ministro determinou que a visita ocorra na quarta (18), das 8h às 10h. Pelas regras de visitação na Papudinha, batalhão da Polícia Militar ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, Bolsonaro só pode receber visitas às quartas e aos sábados.

Os advogados de Bolsonaro afirmaram que o conselheiro do governo de Donald Trump não poderá ficar em Brasília até a data escolhida por Moraes, o que impede a visita a Bolsonaro.

"Trata-se de funcionário de alto escalão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, cujos compromissos internacionais são estruturados com antecedência e submetidos a rígida agenda diplomática, especialmente em deslocamentos internacionais de curta duração. Nessas circunstâncias, não há possibilidade concreta de extensão da permanência em Brasília para adequação à data fixada", diz a defesa do ex-presidente.

Darren Beattie é crítico do governo Lula e de Alexandre de Moraes. Ele já chamou o ministro de "principal arquiteto do complexo de censura e perseguição" contra Bolsonaro, além de ser próximo do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), de quem recebeu agradecimentos após a imposição de sanções da Lei Magnitsky sobre Moraes.

O conselheiro de Trump estará em São Paulo e em Brasília para entender o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro, segundo apurou a Folha de S. Paulo, e deve se encontrar com o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL).

Beattie também vai tratar de decisões judiciais que determinaram o bloqueio de perfis em redes sociais no âmbito dos inquéritos sobre "fake news" e milícias digitais conduzidos pelo Supremo.

Ele ainda deve ter uma ampla agenda com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que a partir de junho será comandado por ministros do STF indicados por Bolsonaro, com Kássio Nunes Marques na presidência e André Mendonça como vice.