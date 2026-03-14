BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), internado desde sexta-feira (13) após passar mal na Papudinha, apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios, de acordo com boletim médico divulgado na tarde deste sábado.

Bolsonaro permanece na UTI do hospita DF Star para tratar um quadro de pneumonia bacteriana bilateral, causada por broncoaspiração.

"[O ex-presidente] Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento", diz o boletim, assinado pelos médicos Claudio Birolini, Leandro Echenique, Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. e Allisson B. Barcelos Borges.

Mais cedo neste sábado, a deputada Bia Kicis (PL-DF) havia dito que Bolsonaro tinha apresentado melhora nas últimas horas, mas que seu quadro ainda inspirava cuidados.

Kicis, aliada de Bolsonaro, fez a declaração em redes sociais após se encontrar com a equipe médica que atende o ex-presidente, no hospital DF Star, em Brasília.

"[O ex-] Presidente está melhor mas seu quadro inspira cuidados. Ele broncoaspirou as 2:00 h da madrugada e só recebeu atendimento às 7:00 h da manhã. Ele está com infecção e precisa de tempo para seu organismo se recuperar. Ele precisa ir para casa ou o pior pode acontecer e o culpado será Alexandre de Moraes", escreveu a deputada no X (ex-Twitter).

Um laudo médico feito na noite da quinta-feira (12), porém, na véspera da transferência, afirmava que o ex-presidente estava em estado regular de saúde, apresentando somente soluços.

Às 6h45 da sexta (13), as equipes médicas foram acionados por agentes porque Bolsonaro disse que passou a apresentar náuseas e tremores durante a madrugada. Ele estava com febre e calafrios.

A equipe médica entendeu ser necessária a transferência imediata para o hospital.

O ex-presidente chegou à unidade de saúde com suporte de oxigênio nasal e foi submetido a tomografia e a exames laboratoriais.

Na tarde de sexta, o médico Claudio Birolini, que atende Bolsonaro, afirmou que, apesar de apresentar estabilidade, o quadro de saúde de Bolsonaro era "extremamente grave".

Segundo o médico, o risco de pneumonia aspirativa, causada pelos refluxos que Bolsonaro enfrenta desde a facada que levou durante a campanha presidencial em 2018, havia sido informado em relatórios enviados ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Os médicos também disseram na sexta que o ex-presidente permaneceria internado por, no mínimo, sete dias.

O boletim médico divulgado pelo DF Star no início da tarde de sexta informou que Bolsonaro apresentou febre alta, queda da saturação de oxigênio, sudorese e calafrios.

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