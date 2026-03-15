SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha e o UOL estreiam nesta segunda-feira (16) o Frente a Frente, programa semanal de entrevistas com foco nas eleições de 2026. Apresentado pelo jornalista Fábio Zanini, editor da coluna Painel, e por Daniela Lima, colunista do UOL, o programa vai ao ar toda segunda, às 19h, no YouTube do UOL e no Canal UOL, com transmissão na home da Folha.

O Frente a Frente trará uma abordagem analítica à cobertura eleitoral, entrevistando personagens de relevância política, sejam candidatos, presidentes de partidos, marqueteiros ou estrategistas.

O primeiro convidado é Valdemar Costa Neto, presidente do PL, partido do pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. Valdemar é um dos articuladores da campanha do filho do ex-presidente.

A estreia do programa ocorre após a divulgação da pesquisa do Datafolha, em 7 de março, que mostrou o senador tecnicamente empatado com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas intenções de voto para o segundo turno. Outros institutos apontam tendência semelhante.

Para Zanini, a eleição será um plebiscito sobre o governo Lula, numa reedição da polarização entre esquerda e direita característica da política brasileira nos últimos dez anos --com pouco espaço para uma terceira via.

"Nessa efervescência da eleição, faz falta um momento de análise, algo para amarrar as informações, prezando pelo didatismo. O programa e a sinergia entre o UOL e a Folha ajudarão nisso", afirma o editor do Painel.

Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL, diz que a união entre Folha e UOL dá mais peso aos convites, bem como maior força de distribuição e de repercussão.

"Esperamos criar um espaço privilegiado para entrevistas e debates que esclareçam a sociedade e sejam úteis para o país", afirma.

O editor-executivo da Folha, Vinicius Mota, também destaca o potencial da parceria.

"A expectativa é que o programa propicie entrechoques proveitosos de ideias e personagens que disputarão a atenção do eleitor ao longo deste ano e, assim, o ajude a fazer e questionar escolhas. Folha e UOL há anos se complementam em parcerias para cobrir eleições e desta vez explorarão meio, horário e formato incomuns na concorrência e com alto potencial para chegar a espectadores dos mais variados perfis", diz.

Frente a Frente

Onde: YouTube do UOL e Canal UOL

Quando: segundas, às 19h

Logo do Frente a Frente, novo programa da Folha e do UOL