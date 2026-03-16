BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com recuperação das funções renais e de marcadores inflamatórios, segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (16) pelo hospital DF Star, em Brasília.

Segundo o documento, assinado pela equipe médica que atende o ex-presidente, Bolsonaro segue na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e não há previsão de alta. Ele está internado desde a última sexta-feira (13), com quadro de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de broncoaspiração.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a equipe médica que acompanha Bolsonaro na Papudinha elaborou laudo na véspera da internação afirmando que o ex-presidente estava em estado regular de saúde. O relatório aponta, no entanto, que Bolsonaro teve uma crise de soluços ainda na noite de quinta (12).

Às 6h45 da sexta, Bolsonaro acionou a equipe média e relatou náuseas e tremores durante a madrugada. A equipe então decidiu pela transferência imediata para o DF Star. O ex-presidente chegou ao hospital com suporte de oxigênio nasal e foi submetido a tomografia e a exames laboratoriais.

O quadro de saúde de Bolsonaro é uma decorrência do atentado à faca que ele sofreu durante a campanha eleitoral de 2018.

O episódio mais recente de internação deve colocar pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Cabe a ele responder aos pedidos de prisão domiciliar protocolados pela defesa de Bolsonaro.

"Os médicos me reafirmaram que, se tivesse demorado uma ou duas horas, [Bolsonaro] poderia ter avançado para um quadro de infecção generalizada", disse Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente e pré-candidato à Presidência nas eleições deste ano.

"[Isso] reforça a importância de ele estar com um acompanhamento permanente, seja de familiares, seja de profissionais de saúde, 24 horas por dia."

Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022. Depois de passar pela Superintendência da Polícia Federal em Brasília, ele atualmente está encarcerado no 19º Batalhão da Polícia Militar do DF, conhecido como Papudinha.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se