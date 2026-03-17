BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 70, apresentou melhora clínica nas últimas 24 horas e teve uma nova queda nos marcadores inflamatórios, segundo informou boletim médico do hospital DF Star desta terça-feira (17). Ainda não há previsão de alta da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo).

Segundo o comunicado, o ex-presidente foi transferido na segunda (16) para uma nova acomodação em terapia intensiva, "mais adequada para o quadro clínico atual".

Bolsonaro segue em tratamento com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

Ele foi internado na sexta (13) com um quadro de broncopneumonia bacteriana nos dois pulmões, um tipo de infecção que afeta bronquíolos e alvéolos.