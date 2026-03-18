SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Não há memória de um comício que haja reunido multidão tão compacta", escreveu o Correio da Manhã. O jornal se referia ao evento de 2 de janeiro de 1930 no Rio de Janeiro, que tinha Getúlio Vargas como o orador mais aguardado.

Embora Getúlio fosse pouco conhecido entre os cariocas, havia curiosidade da população para se inteirar da plataforma da Aliança Liberal, que se opunha ao grupo à frente do país nas décadas anteriores.

O gaúcho era candidato à Presidência da República pela coligação e, pela primeira vez, as propostas de um postulante ao cargo eram detalhadas em evento a céu aberto. Até então, tudo era discutido em gabinetes.

Getúlio foi derrotado pelo governista Júlio Prestes na eleição de março daquele ano. Sete meses depois, como se sabe, um golpe o levou ao poder. Era a Revolução de 1930.

A fala para dezenas de milhares no Rio, um momento decisivo da ascensão política de Getúlio, integra "Trabalhadores do Brasil! Discursos à Nação", livro organizado por Lira Neto, biógrafo do líder trabalhista. A publicação será lançada nesta quarta (18), em Brasília.

São mais de 50 discursos, uma seleção que privilegia os momentos mais relevantes da carreira política de Getúlio. Há, por exemplo, as falas dele em novembro de 1930, quando assumiu a chefia do governo provisório, e em julho de 1932, quando reagiu à Revolução Constitucionalista (ou Revolta Paulista).

Nesta última, atacou os líderes da insurreição de São Paulo: "Violentam, insultam e abastardam a opinião soberana do país aqueles que, sobrepondo-se ao seu definitivo veredito, ousam arrogar-se o direito de falar por ela, quando falam, apenas, pela voz de suas paixões".

Também está em "Trabalhadores do Brasil!" um discurso de novembro de 1937, quando abriu as portas para o autoritarismo do Estado Novo. "Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização."

Lira havia mostrado nos três volumes da sua biografia a impossibilidade de acomodar Getúlio dentro de uma gaveta ideológica, constatação que o novo livro reitera. "Getúlio não era direitista, nem esquerdista. Era getulista, um homem pragmático, com uma leitura de cenário muito arguta", diz o jornalista, autor dos comentários que introduzem cada um dos discursos.

Esse modo de agir se sobressai, por exemplo, nas falas sobre a posição do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Fez um discurso sinalizando apoio ao Eixo, grupo formado por Alemanha, Itália e Japão, em junho de 1940. "Passou a época dos liberalismos imprevidentes", disse em recado aos EUA, membro dos Aliados ao lado de Reino Unido e União Soviética. Menos de dois anos depois, Getúlio se opôs, sem rodeios, à coalizão nazifascista.

Tal grau de pragmatismo não implicava, porém, ausência de um plano. Foi defensor de um Estado forte, capaz de induzir o desenvolvimento do país.

O livro também lembra que o líder gaúcho sabia quando e como acentuar as críticas aos adversários para se projetar politicamente. Depois do fracasso do levante comunista, de novembro de 1935, passou o final daquele ano e todo o ano de 1936 atacando aqueles que "persistem nos seus planos diabólicos".

Em maio de 1938, integralistas tentaram invadir o Palácio Guanabara para derrubar o ditador. Os militares evitaram o avanço da extrema direita e, mais uma vez, Getúlio tirou proveito da situação. Criticou "a ambição de um grupo de fanáticos desvariados pela obsessão de impor ao país uma ideologia exótica".

O livro traz ainda alguns dos tradicionais discursos de 1º de Maio, ocasiões em que ele anunciou iniciativas como a fixação do salário mínimo e a regulamentação da Justiça do Trabalho.

No prefácio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se recorda de que, nos anos 1970, considerava-se um antigetulista, embora reconhecesse as "conquistas da classe trabalhadora na Era Vargas". Pesavam mais na sua avaliação as medidas arbitrárias do Estado Novo.

Lula diz ter mudado de opinião com a leitura da biografia de Lira, que o levou a compreender "o real significado de Getúlio", com suas complexidades, para o Brasil.

TRABALHADORES DO BRASIL! DISCURSOS À NAÇÃO

Quando lançamento nesta quarta, dia 18, às 19h na livraria Platô (CLS 405, bloco A, loja 12, Asa Sul), em Brasília

Preço R$ 130

Autoria Getúlio Vargas

Editora Contracorrente (496 págs)

Organização Lira Neto