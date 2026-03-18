A concessão da honraria foi aprovada pelo Conselho Universitário em junho de 2024, um ano antes da morte de Mujica.

A proposta foi encaminhada pela Associação dos Docentes da UFABC (ADUFABC) e pelo Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC (SinTUFABC), com ratificação da reitoria.

Reconhecimento

A homenagem, agora póstuma, reconhece a trajetória de Mujica como liderança contemporânea associada à promoção de valores como democracia, diversidade, educação, consciência ética e integração regional.

O título é a mais alta distinção acadêmica concedida por universidades a pessoas que se destacaram nas artes, ciências, educação, política, cultura ou causas humanitárias, contribuindo para o progresso social.



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