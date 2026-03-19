BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) manteve boa evolução clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, mas segue sem previsão de alta da UTI do hospital DF Star, em Brasília, onde está internado desde a última sexta-feira (13) para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral.

Boletim médico divulgado pelo hospital afirma que o ex-presidente segue tomando antibióticos e sob fisioterapia motora e respiratória. O documento é assinado pelos médicos Claudio Birolini, Brasil Caiado, Leandro Echenique, Antônio Paiva Fagundes e Alisson Borges.

A equipe médica que atende o ex-presidente trabalha com a possibilidade de que ele deixe a UTI até o final da semana, segundo afirmou o cardiologista Brasil Caiado nesta quarta-feira. "A prudência manda deixarmos lá [na UTI] para termos total segurança, [...] mas acredito que pode ser, daqui para o final de semana".

Segundo Caiado, Bolsonaro teve boa evolução após administração de um terceiro antibiótico na madrugada de domingo (15). Tomografia feita nesta quarta mostrou uma melhora no pulmão direito, enquanto o esquerdo continua com "comprometimento moderado".

Logo após a internação, o médico Claudio Birolini, que integra a equipe de Bolsonaro, chegou a afirmar que a situação do ex-presidente era extremamente grave. "Uma pneumonia aspirativa pode fazer com que a pessoa evolua com uma insuficiência respiratória, e se você não intervir, [pode fazer com que ela] morra".

Ao longo da semana, porém, Bolsonaro apresentou melhora. Boletim divulgado na última segunda-feira relatou recuperação das funções renais e dos marcadores inflamatórios.

O ex-presidente, que tem 70 anos e acumula problemas de saúde, foi preso no ano passado e cumpre pena no 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha. Ele foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado após a derrota eleitoral de 2022.

A mais nova internação renovou a ofensiva da direita para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, conceda a Bolsonaro a prisão domiciliar. Como mostrou a Folha, mais de 100 deputados da oposição e do centrão assinaram um pedido nesse sentido enviado ao juiz.