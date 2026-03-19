RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), definiu na quarta-feira (18) a composição de sua chapa majoritária para disputar o governo de Pernambuco nas eleições de outubro. A aliança inclui o senador Humberto Costa (PT), que tentará a reeleição, e a ex-deputada Marília Arraes (PDT), que também concorrerá ao Senado. O anúncio oficial da chapa deve ocorrer até o fim da semana.

No campo governista, a governadora Raquel Lyra (PSD) recebeu apoio do União Brasil para sua tentativa de reeleição. O acordo foi firmado em reunião em Brasília com lideranças partidárias, incluindo o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente do União Brasil em Pernambuco e ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho.

A formação da chapa do prefeito foi acertada após reuniões de João Campos com dirigentes nacionais dos partidos envolvidos. Participaram dos encontros o presidente do PT, Edinho Silva, e o presidente do PDT, Carlos Lupi. A composição deixa de fora o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), que optou por disputar a reeleição como deputado federal.

Apesar de não integrar a chapa, Silvio Costa Filho indicou o irmão, Carlos Costa, como pré-candidato a vice-governador.

Marília Arraes já havia manifestado anteriormente a intenção de disputar o Senado, posição que, segundo aliados, se consolidou diante de seu desempenho em pesquisas. Ela publicou vídeo nas redes sociais no início deste mês afirmando que a decisão não teria volta. Marília deixou o Solidariedade e se filiou ao PDT neste mês.

Do outro lado, Miguel Coelho confirmou sua pré-candidatura ao Senado e afirmou que caminhará junto à governadora Raquel Lyra na eleição. Em fevereiro, ele, seu pai, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), e o irmão, o deputado federal Fernando Coelho Filho (União Brasil), foram alvos de operação da Polícia Federal em uma apuração sobre suspeitas de desvios de emendas.

A aliança ocorre em meio ao processo de formação de uma federação entre União Brasil e Progressistas, partido presidido em Pernambuco pelo deputado federal Eduardo da Fonte, também citado como possível nome ao Senado.

O apoio do PP à reeleição de Raquel Lyra ainda não foi formalizado. Após sinalizações de aproximação do partido com a chapa de João Campos, a governadora exonerou indicados da legenda que ocupavam cargos em órgãos estaduais.

Já no campo da oposição, o senador Flávio Bolsonaro (PL) anunciou a pré-candidatura de Anderson Ferreira (PL) ao Senado por Pernambuco. Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes e ex-deputado federal, Ferreira já disputou o governo estadual em 2022.

O anúncio foi feito em vídeo publicado nas redes sociais de Anderson Ferreira. Segundo Flávio Bolsonaro, o ex-prefeito deve integrar o palanque de uma eventual candidatura sua à Presidência da República.

Nas anotações de Flávio, conforme demonstrado pela Folha S.Paulo, Raquel Lyra seria a escolha do PL para a reeleição em Pernambuco, apesar de sua proximidade também com Lula. As anotações do rascunho indicavam que a governadora apoiaria o deputado Mendonça Filho para o Senado e que ele poderia trocar o União Brasil pelo PL.

Governadora e prefeito disputam o palanque de Lula nas eleições. Raquel Lyra afirmou que apoiará a reeleição, caso ele se mantenha neutro na disputa pelo governo pernambucano. Ela quer que o presidente não apoie nenhum candidato ao Executivo estadual ou que declare ter dois palanques no estado, o dela e o de João Campos.

Lula, por sua vez, é pressionado pelo PSB a trabalhar apenas pela candidatura de Campos, que preside o partido e deve concorrer contra Lyra. O prefeito defendeu a permanência de Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

Raquel Lyra e João Campos estiveram com o presidente no Galo da Madrugada, no Carnaval e também em um compromisso no Cabo de Santo Agostinho. Na passagem por Pernambuco, no entanto, o presidente evitou fazer discursos e posou para fotos com a governadora e o prefeito ao seu lado.