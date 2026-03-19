CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca anunciou nesta quinta-feira (19) que deixa o PSD para se filiar ao MDB, de olho na pré-candidatura ao governo do Paraná.

Conforme a Folha de S. Paulo mostrou em janeiro, Greca já havia sinalizado nos bastidores que deixaria o PSD se não encontrasse espaço na legenda para as suas pretensões ao Palácio Iguaçu.

No Paraná, o PSD do governador Ratinho Junior trabalhava até aqui com três principais nomes para entrar na disputa ao Executivo: além de Greca, o deputado estadual Alexandre Curi, que preside a Assembleia Legislativa, e o secretário estadual das Cidades, Guto Silva.

Embora não tenha declarado publicamente, Ratinho Junior sinalizou preferência por Guto Silva, o que enfraqueceu os planos de Curi e Greca, que passaram a ser cortejados por outros partidos.

O PP, que é comandado no Paraná pelo deputado federal Ricardo Barros, chegou a incluir a possibilidade de filiação de Greca, reforçando a rejeição ao senador Sergio Moro, que deve trocar oficialmente o União Brasil pelo PL na semana que vem.

O ex-juiz da Lava Jato não conseguiu espaço na federação entre PP e União Brasil para se manter como pré-candidato a governador e, nesta quarta-feira (18), indicou filiação ao PL e apoio ao presidenciável Flávio Bolsonaro.

O movimento de Moro, que tem figurado como líder nas pesquisas de intenção de voto, representou uma derrota para o grupo de Ratinho Junior, que contava que caminharia junto com o PL para conseguir fazer seu sucessor no governo estadual.

No início de 2025, um encontro em Curitiba entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o governador selava a aliança local para 2026. Mas as conversas mudaram após a prisão do ex-mandatário e o lançamento do nome de Flávio Bolsonaro para o Planalto, cargo também desejado por Ratinho Junior.

Nesta quinta, durante a assinatura da ficha de filiação ao MDB, Greca afirmou que continuará apoiando o projeto de Ratinho Junior para a presidência e agradeceu à sigla. Atualmente ele é secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável.

Greca estava ao lado dos deputados federais Baleia Rossi (SP), presidente nacional do MDB, e Sergio Souza (PR), presidente estadual da sigla.

Baleia Rossi também citou no encontro o nome do ex-senador Alvaro Dias, que se filiou ao MDB no final do ano passado e deve tentar novamente a cadeira de senador em outubro.

Na disputa ao governo do Paraná, além de Greca, Moro e Guto Silva, o campo da oposição definiu o nome do deputado estadual Requião Filho, do PDT, em uma aliança com o PT.