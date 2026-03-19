SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) declarou, na noite desta quinta-feira (19), que a vaga de vice em sua candidatura à reeleição está aberta ao atual ocupante, Geraldo Alckmin (PSB), mas que caberá ao pessebista a escolha -se novamente ao Executivo ou se ao Senado.

"Eu ficarei imensamente feliz de ter o Alckmin como vice outra vez", disse Lula no Sindicato dos Metalúrgicos ao anunciar a pré-candidatura de Fernando Haddad ao Governo de São Paulo.

"Se ele [Alckmin] for meu vice, Haddad, eu fico tranquilo. Mas a gente precisa montar uma chapa de senador para disputar conosco, e eles [da direita] não têm senador para disputar conosco. Não sei se Geraldo vai ser candidato ao Senado, mas a vaga de vice está aberta para você", declarou Lula.

O petista também anunciou que uma das vagas ao Senado será disputada pela ministra Simone Tebet (Planejamento), que mudará o domicílio eleitoral de Mato Grosso do Sul para São Paulo e trocará o MDB pelo PSB.

"Sei que a Simone Tebet vai ser uma das candidatas a senadora aqui", afirmou Lula.

O petista acrescentou que caberá a Alckmin a tarefa de discutir com Haddad qual a melhor opção para as eleições de 2026.

Para o anúncio de Haddad, o PT preparou um evento repleto de seus quadros, com deputados federais, estaduais, vereadores e petistas históricos, como o ex-ministro José Dirceu, além dos ministros Luiz Marinho (Trabalho), Camilo Santana (Educação), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral) e de Alckmin.

Também estiveram no local Nadia Campeão, presidente nacional do PC do B; Beto Tripoli, presidente estadual do PV; e o deputado estadual Caio França, presidente estadual do PSB. Todos foram chamados ao palco para se juntar aos ministros.

"Esse e o inicio de uma coligação ampla que a gente vai construir aqui em São Paulo", declarou Kiko Celeguim, deputado federal e presidente estadual do PT.