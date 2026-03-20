SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Romeu Zema (Novo) renuncia neste domingo (22) ao Governo de Minas Gerais, que passa a ser tocado em definitivo por seu vice, Mateus Simões (PSD).

Posse de Simões está marcada para 10h. A cerimônia acontecerá na ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) e será conduzida pelo deputado estadual Tadeu Leite (MDB), atual presidente da Casa. Senadores, ex-governadores e outras autoridades devem participar do evento. Há previsão de discurso de Simões.

Após cerimônia na ALMG, novo governador seguirá para Palácio da Liberdade. Lá, Zema deve passar oficialmente o comando do estado para Simões. O atual governador comunicou anteontem à Assembleia sua renúncia a partir de domingo.

Nascido em Gurupi (TO), Simões tem 45 anos. Formado em direito, ele já atuou como professor universitário, secretário-geral do estado e foi vereador pelo Novo em Belo Horizonte entre 2016 e 2020. É procurador licenciado da ALMG.

O FUTURO DE ZEMA

Zema é apontado como pré-candidato à Presidência da República pelo Novo. Contudo, lideranças como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, veem com bons olhos a possibilidade de ele ser vice numa chapa com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Em janeiro, Zema disse que recusou um convite de Flávio para ser vice. Segundo ele, os dois teriam "propostas diferentes". Apesar disso, o próprio Simões já afirmou que uma eventual parceria entre os dois unificaria a direita em Minas ?o que contribuiria para a eleição de Simões para o governo do estado em outubro.