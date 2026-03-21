NATAL, RN (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, deu a largada de sua pré-campanha no Nordeste neste sábado (21) defendendo a concessão de prisão domiciliar para o pai, Jair Bolsonaro (PL), e reforçando críticas ao governo Lula (PT).

Em um ato político em Natal (RN), Flávio disse acreditar que a prisão domiciliar pedida pela defesa do pai será concedida. Bolsonaro está internado desde o último dia 13 na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star, em Brasília, onde trata um quadro de pneumonia bacteriana bilateral.

"Os exames comprovam o agravamento da saúde dele e agora, com 71 anos de idade e comorbidades já publicamente conhecidas, a domiciliar humanitária vai ser autorizada", disse o senador em entrevista à imprensa.

No discurso para apoiadores, Flávio criticou o aumento do preço dos combustíveis: "Vocês já viram como está o preço da gasolina? O diesel batendo R$ 10?", questionou.

Sem fazer referências à guerra no Irã, o senador afirmou que Lula é um "incompetente que não consegue enfrentar uma crise".

Na sequência, citou medidas de redução de tributos adotadas por Bolsonaro em 2022, quando o preço dos combustíveis aumentou na esteira dos impactos da invasão da Ucrânia. Na última semana, Lula adotou uma medida semelhante ao zerar o PIS e a Cofins do óleo diesel.

Mirando eleitores mais jovens e empreendedores, o senador prometeu reduzir impostos e facilitar a vida de quem quer abrir o próprio negócio. Também colocou a segurança pública no centro do discurso, prometendo endurecer o tratamento a organizações criminosas e a agressores de mulheres.

O evento no Rio Grande do Norte teve bolo nas cores verde e amarelo, além de coro de feliz aniversário para o ex-presidente, que fez 71 anos neste sábado.

Vestindo uma camiseta com a frase "Nordeste é solução", Flávio disse que o crescimento do seu nome nas pesquisas é resultado de suas propostas e do que chamou de "grande desastre que é o governo do PT".

O ato político marcou a filiação ao PL do ex-prefeito de Natal, Álvaro Dias, que vai concorrer ao governo do estado. A chapa apresentada terá o senador Styvenson Valentim (PSDB) e o militar Coronel Hélio (PL) como candidatos ao Senado. Babá Pereira (PL), ex- prefeito do município de São Tomé, será o vice.

Além de Álvaro Dias, já anunciaram que são pré-candidatos ao governo o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra (União Brasil) e o atual secretário de Fazenda do Estado, Cadu Xavier (PT).

A governadora Fátima Bezerra (PT), que concorreria ao Senado, anunciou nesta semana que vai permanecer no cargo até o final do mandato.

Neste domingo (22), Flávio participa ainda de um ato político na Paraíba.