SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O ex-governador Ciro Gomes (PSDB) lidera a disputa pelo Governo do Ceará, aponta o Datafolha. O tucano tem 47% das intenções de voto no cenário estimulado, contra 32% do governador Elmano de Freitas (PT), que vai concorrer à reeleição.

Na sequência, o senador Eduardo Girão (Novo) marca 5%. Professor Jarir Pereira (PSOL) e Zé Batista (PSTU) aparecem com 2% cada. Brancos, nulos ou nenhum somam 10%, enquanto 2% não souberam responder.

O levantamento, contratado pelo jornal O Povo, foi realizado de 16 a 18 de março com 816 eleitores em 35 municípios cearenses. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número CE-07925/2026.

Em um cenário sem a presença de Ciro Gomes, Elmano de Freitas assume a liderança com 42% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União Brasil), com 20%. Já o senador Eduardo Girão vai a 14%. Professor Jarir Pereira (PSOL) marca 4% e Zé Batista (PSTU) aparece com 2%. Brancos e nulos somam 14%, e indecisos, 4%.

Na pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados ao entrevistado), Ciro Gomes tem 15% das citações, seguido por Elmano, com 13%. O ministro Camilo Santana, que tem afirmado não ser candidato, aparece com 3%. Outros 54% dos entrevistados disseram não saber em quem votar.

Na simulação de segundo turno, Ciro Gomes tem 56% contra 37% de Emano de Freitas. Brancos e nulos somam 6% e 1% disseram não saber em quem votar. Já em um eventual confronto entre Elmano e Roberto Cláudio, o petista venceria por 52% a 36%, com 10% de brancos e nulos e 2% de indecisos.

O levantamento também mediu a rejeição dos possíveis candidatos. Zé Batista tem a maior rejeição (33%), seguido por Eduardo Girão (32%), Elmano de Freitas (28%) e Ciro Gomes (16%).

Tags:

Datafolha