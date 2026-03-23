BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Segundo dirigentes do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Junior, apresentou dúvidas nas últimas semanas sobre seu projeto de candidatura à Presidência. O governador anunciou a desistência de concorrer em nota nesta segunda-feira (23).

A situação ficou mais difícil quando Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência pelo PL, decidiu apoiar o senador Sergio Moro para a disputa pelo governo do Paraná, em decisão anunciada na última quinta (19). A jogada dificultou a vida do atual governador paranaense, que corre o risco de não fazer um sucessor.

A interlocutores Ratinho informou que, com a desistência, ele focaria na eleição no estado e trabalharia para entregar as chaves do Palácio Iguaçu a um sucessor aliado, ou seja, que precisará derrotar Sergio Moro. Em comunicado, o atual governador afirmou que não se afastaria do cargo, afastando também a possibilidade de concorrer a outro posto.

"O governador Ratinho Junior decidiu concluir seu mandato no Paraná até dezembro deste ano. Portanto, ele deixa de participar da discussão interna do PSD (Partido Social Democrático), que escolherá um candidato disposto a concorrer às eleições presidenciais deste ano. A decisão foi tomada na noite deste domingo, 22, após profunda reflexão com sua família", afirmou o comunicado.

A desistência deixou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (GO) mais próximo de ser o candidato do partido ao Planalto. A sigla de Gilberto Kassab tem ainda outro pré-candidato, o governador Eduardo Leite (RS), mas nos bastidores da legenda o goiano se tornou o amplo favorito para chegar às urnas.