BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou a UTI do Hospital DF Star, em Brasília, após apresentar melhora clínica, mas segue internado para tratamento de pneumonia com antibióticos. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (24), ele continua sem previsão de alta hospitalar.

Bolsonaro foi para o quarto. De acordo com a equipe médica, Bolsonaro recebeu alta da terapia intensiva após evolução clínica, mas permanece em tratamento no hospital, com uso de antibióticos e acompanhamento médico, sem previsão de alta.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou nesta segunda-feira (23) favoravelmente à transferência de Bolsonaro para prisão domiciliar. O parecer não garante a domiciliar ?decisão agora cabe a Alexandre de Moraes, do STF.

Bolsonaro está recebendo tratamento por causa de uma broncopneumonia bacteriana bilateral. A infecção atinge os dois pulmões.

Segundo os médicos, o quadro teve origem aspirativa. Isso ocorre quando conteúdo do estômago entra nas vias respiratórias, podendo causar infecção.

No início do tratamento, a equipe utilizou dois antibióticos. Como não houve resposta suficiente, um terceiro medicamento foi introduzido.

Após o ajuste, Bolsonaro passou a apresentar melhora clínica. Houve redução dos marcadores inflamatórios e melhora de sintomas como falta de ar.