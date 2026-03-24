SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia depois de Ratinho Jr. (PSD) desistir de concorrer à Presidência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), se reúne nesta terça-feira (24) com o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab.

O encontro ocorre na casa de Kassab, na zona de sul de São Paulo. Além de Caiado, o PSD tem o nome de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, como possível presidenciável ?ele deve se reunir com Kassab nesta quarta-feira (25).

Ratinho anunciou nesta segunda-feira (23) a desistência de sua pré-candidatura. Em nota, o governador do Paraná afirmou que continuaria à frente do comando do estado ?a decisão teria sido tomada para evitar que o PL e o senador Sérgio Moro ganhem espaço na campanha estadual, conforme mostrou a colunista do UOL Daniela Lima.

O nome de Caiado ganhou força com a desistência de Ratinho. O governador se filiou ao PSD este ano, após não enxergar espaço para viabilizar sua candidatura no União Brasil, seu antigo partido.

Dirigentes do PSD defendem o nome do goiano. Para eles, segundo apurou o UOL, Caiado teria mais chances de aumentar as intenções de voto do que Leite.

Caiado aparece com 4% das intenções de voto no primeiro turno, segundo o Datafolha. Na pesquisa de março, em cenários com Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. registrava o melhor desempenho, de 7%. Leite aparecia com 3%.