BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Internado com broncopneumonia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), 71, segue sem previsão de alta hospitalar, segundo informou o boletim médico divulgado pelo DF Star nesta terça-feira (24). Ele deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na noite de segunda (23).

Os médicos afirmam que Bolsonaro apresentou uma melhora clínica no período. O tratamento do ex-presidente, que agora está em um quarto na unidade de saúde em Brasília, continua sendo feito com antibióticos administrados na veia e inclui fisioterapia respiratória e motora.

Na segunda, a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifestou a favor do pedido de prisão domiciliar protocolado pela defesa do ex-presidente, o que reforçou entre bolsonaristas a expectativa de que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes conceda a transferência.

Jair Bolsonaro foi condenado no processo da trama golpista a mais de 27 anos de prisão e vinha cumprindo pena na Papudinha, mas precisou ser transferido para um hospital em 13 de março após passar mal.