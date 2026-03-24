BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Sergio Moro se filiou ao PL nesta terça-feira (24) para concorrer ao Governo do Paraná, em evento ao lado do também senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. A esposa de Moro, a deputada Rosângela Moro (PR), tal qual o marido, trocou o União Brasil pelo PL, onde vai disputar a reeleição.

Em seu discurso, Moro afirmou que o Paraná não vai faltar a Flávio, mas também acenou ao governador Ratinho Jr (PSD-PR), que desistiu, nesta segunda (23), de concorrer ao Palácio do Planalto para tentar emplacar um sucessor no Paraná. Moro afirmou que dará continuidade a boas políticas de Ratinho no estado.

A respeito da desistência de Ratinho, Flávio elogiou o governador, mas afirmou que não havia entendido a decisão dele, em primeiro lugar, de ser candidato a presidente, pois "não tinha nenhuma razão". Há duas semanas, o PL pediu que Ratinho retirasse sua candidatura para ser candidato a vice-presidente na chapa bolsonarista, mas ele recusou, mantendo a posição de disputar o Planalto.

"Eu quero ele bem, eu gosto dele, admiro o trabalho dele. Eu sinceramente não estava entendendo o movimento de ele ser candidato a presidente. Não tinha nenhuma razão para ele fazer isso. Aí tem que saber o que motivou ele a lançar e depois voltar atrás. [...] O Ratinho é sempre um bom quadro pra estar compondo com a gente a nível nacional", disse Flávio.

Flávio afirmou ainda que um apoio de Ratinho a Moro seria bem-vindo. O governador, no entanto, vai anunciar um aliado na corrida para o Executivo estadual e, nacionalmente, deve apoiar o candidato do PSD, que provavelmente será Ronaldo Caiado (PSD-GO) ?apesar de não estar descartado que Ratinho faça campanha também para Flávio.

O evento teve ainda críticas ao presidente Lula (PT), a quem Moro acusou de proteger criminosos.

Flávio e Moro trocaram elogios, apesar do rompimento de Moro com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem foi ministro da Justiça. Flávio afirmou que conhece o trabalho de Moro em prol da segurança pública, enquanto o paranaense afirmou que se sente respaldado no PL.

O presidenciável fez ainda um alerta a respeito do cenário eleitoral no Paraná. Apesar de Moro liderar as pesquisas, ele afirmou que não se pode baixar a guarda.

A chapa no Paraná tem ainda o deputado Filipe Barros (PL) e o ex-deputado Deltan Dallagnol (Novo) como candidatos ao Senado.

Moro, Rosângela e Flávio defenderam ainda a prisão domiciliar de Bolsonaro. Como mostrou a Folha de S.Paulo, com o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República à transferência do ex-presidente para sua casa, a expectativa de bolsonaristas é de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorize a medida.