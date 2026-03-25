SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou na manhã desta quarta-feira (25) ser o único pré-candidato do partido à Presidência que rompe com a polarização entre bolsonaristas e petistas.

Ele viajou a São Paulo para se encontrar com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, no fim da tarde e defender sua pré-candidatura. Com a desistência do governador do Paraná, Ratinho Junior, Kassab deverá escolher entre Leite e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), para representar o partido na corrida eleitoral.

Leite disse que a expectativa para a conversa é positiva, porque muitos no PSD desejam construir um "campo novo". "Está faltando uma candidatura ao centro", afirmou.

O governador afirmou que nunca aderiu ao polo bolsonarista ou petista e que, por isso, é o único no partido com legitimidade para construir uma candidatura alternativa.

Leite disse também que a eleição será definidora para o PSD, que pela primeira vez apresentará um candidato à Presidência.

"O PSD tem que decidir se vai defender indulto, anistia, ou se vai ser o partido que vai falar de um Brasil diferente, sem adesão a um polo ou outro."

Sem mencionar Caiado diretamente, mas se referindo a ele, o governador afirmou que um candidato que gravita em torno de um dos campos não oferece alternativa ao eleitor e não terá sucesso eleitoral.

Leite disse também que, caso não seja o escolhido do partido, não concorrerá ao Senado e terminará seu mandato no Rio Grande do Sul.