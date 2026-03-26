BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (26) que brasileiros estão gastando muito com cachorros e que na China "não deve ter esse problema".

A declaração ocorreu durante visita do presidente a uma fábrica de automóveis em Anápolis (GO) onde a produção é uma parceria entre empresas do Brasil e da China -havia chineses no evento.

Cães ainda são consumidos como alimentos em algumas regiões da China, apesar de a prática ser cada vez mais rejeitada no país. Houve risos na plateia quando Lula disse que, no país asiático, não deveria haver problemas com gastos excessivos com cachorros.

O presidente deu a declaração enquanto falava sobre o endividamento da população, fenômeno que ele julga ser uma das barreiras para sua popularidade crescer em ano eleitoral.

Ele mencionou diversas despesas, como compras de roupas pela internet, e disse que a soma de pequenos gastos compromete os salários. O presidente também classificou esse aumento de despesas como um costume dos tempos atuais.

"Na China não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil nós gostamos muito de cachorro", disse o petista.

"Agora quem tem um cachorrinho tem que levar no dentista para cuidar da boca dele. Ninguém aceita que a gente dê mais resto de comida. Era fácil pegar resto da comida e colocar para o cachorro lá fora. Agora não, agora os cachorrinhos querem dormir com a gente", declarou o presidente da República.

"Tudo isso vai aumentando o sequestro dos nossos salários", afirmou Lula. O presidente disse que solicitou ao ministro da Fazenda, Dario Durigan, a elaboração de propostas para reduzir o endividamento da população.

A Folha de S. Paulo mostrou na terça-feira (24) que o presidente avalia que o endividamento das famílias está afetando sua popularidade em ano eleitoral e que Lula quer mudanças nos juros do cartão de crédito. Ele disputará a reeleição em outubro e aparece nas pesquisas de intenção de voto tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

No discurso desta quinta, o presidente não deu detalhes sobre qual providência está sendo estudada. Apesar disso, ele mencionou a possibilidade de uma campanha de comunicação para instruir trabalhadores sobre como gerir os próprios salários.

Lula afirmou que a economia do país vai bem, mas que há uma desconfiança na sociedade por causa das dívidas. Comparou a situação com jogos em que o time pelo qual se torce ganha jogando mal. "O time ganhou, mas alguma coisa está errada. Não deu o espetáculo que eu queria", ilustrou o presidente.

O chefe do governo também relacionou o endividamento das pessoas ao uso de celulares, uma vez que esses aparelhos facilitam a disseminação de propagandas e aceleram diversos processos de compra. Lula não tem celular, e frequentemente critica o uso constante desses telefones pela população.

Além disso, o petista mencionou meios de pagamento que substituem o dinheiro físico, como Pix e cartões de crédito.

"Quando tem uma nota de R$ 100, a gente não quer nem trocar, quer ficar com ela na carteira. Mas agora a gente não precisa mais de dinheiro. É tudo no tal do Pix. É tudo no cartão de crédito. A gente não vê. E quando a gente não vê o dinheiro, a gente gasta", disse Lula.