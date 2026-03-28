DALLAS, EUA (FOLHAPRESS) - O senador e pré-candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou que é preciso "virar a página da desconfiança com Tarcísio [de Freitas] e Michelle [Bolsonaro]", durante evento nos Estados Unidos. Ele participa do Cpac (Conservative Political Action Conference), maior evento conservador dos EUA.

Em entrevista no Gaylord Texan Resort, ele afirmou que está feliz com a ida do pai para casa. Como a Folha de S. Paulo mostrou, com a prisão domiciliar autorizada a Jair Bolsonaro, membros do PL e integrantes da pré-campanha de Flávio afirmaram que, com Bolsonaro em casa, Michelle influenciaria ainda mais as decisões políticas dele.

Alguns aliados de Flávio criticam a ex-primeira-dama por não ter embarcado em sua campanha. Enquanto parte dos bolsonaristas diz acreditar que a preponderância dela sobre Bolsonaro pode agravar esse racha na família, outros afirmam que, pelo contrário, Bolsonaro agora poderá agir como ponte e recompor o diálogo entre a mulher e o filho. Também disseram que a medida intensificará a participação do pai nas articulações do filho.

Flávio nega qualquer problema com a madrasta, chamou os supostos problemas familiares de "falsa narrativa" e disse que também trabalhou para que o pai fosse transferido para a prisão domiciliar. "Ele vai estar muito mais bem cuidado em casa com a Michelle, com a família, com profissionais de saúde."

"Essas falsas narrativas, como se a Michelle quisesse uma coisa e eu outra, não procedem. A gente está alinhado no mesmo princípio de evitar o desastre que seria o Brasil ter mais quatro anos governados pelo PT. Não tem absolutamente nada que possa acontecer para ter alguma mudança com relação à minha pré-candidatura", disse ele.

Ele também afastou a possibilidade de que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), "volte para o jogo". O nome de Tarcísio apareceu ao longo do ano passado como possível alternativa para a disputa da Presidência, indicado por Bolsonaro. No entanto, o ex-presidente indicou Flávio para a campanha.

Sobre a relação com o pai, Flávio disse que, caso vença, o pai "não tem condições de assumir um cargo, mas, se Deus quiser, ele vai subir a rampa junto comigo em 2027". "Vai ser sempre alguém que eu vou consultar para tomar decisões, mas o candidato sou eu."

Sobre outros cargos, como vice e ministro da Fazenda, evitou citar nomes. E aproveitou para criticar o ex-ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), dizendo que, em um eventual governo, vai escolher uma pessoa que "entenda de economia e infinitamente melhor do que ele".

Segundo ele, o Brasil vai sofrer "uma profunda modernização de toda a sua máquina pública" se ele vencer as eleições.

"Nós vamos promover tesouradas [sem especificar quais] para que possamos desburocratizar, revogar normas regulamentadoras, revogar essa série de decretos que existe aí para atravancar os empreendimentos que só causam insegurança jurídica."

Em relação à segurança pública e à pressão que ele e Eduardo têm feito para que o PCC e CV sejam designados como organizações terroristas pelos EUA, ele disse que não vai pedir para que o Trump faça a classificação. "Não vou pedir para o Trump designar ninguém, eu vou designar PCC e CV como terroristas. Já que o Lula não teve coragem de fazer."

O governo Lula (PT) evita a classificação por receio de que ela possa deixar empresas brasileiras e o sistema financeiro nacional expostos a sanções unilaterais dos EUA. Por outro lado, a direita critica a atuação do governo brasileiro e afirma que ele faz lobby a favor das facções criminosas.

Em meio ao escândalo do caso Master, o senador negou que tente silenciar o assunto e disse que fala sobre ele "todos os dias". Entre os nomes citados no caso está o ex-chefe da Casa Civil da gestão Bolsonaro, Ciro Nogueira.

Flávio disse que Jair Bolsonaro não esteve com Vorcaro "que eu saiba" e disse que, em um eventual mandato, vai focar no combate à corrupção e disse que o escândalo é uma "conta do PT".

Em discurso na semana passada, Lula se referiu ao caso Master como "ovo da serpente" deixado pela gestão Bolsonaro. A cúpula do governo julga não ter nada a ver com o escândalo, mas avalia que a fraude tem causado desgaste à imagem da atual gestão.

Flávio e Eduardo participam juntos de uma palestra durante o Cpac neste sábado (28). Esta é a terceira viagem do pré-candidato à presidência aos Estados Unidos neste ano. Depois da agenda em Dallas, ele segue nos próximos dias em solo americano para uma agenda que não foi divulgada.


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se