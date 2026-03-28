SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) publicou uma nota nesta sexta-feira (27) repudiando ofensas e ameaças contra a jornalista Andréia Sadi, apresentadora da GloboNews.

No texto, a associação afirma que ataques nas redes sociais se multiplicaram após a apresentadora ler no ar, na segunda (23), uma nota de retratação da emissora por ter divulgado um infográfico sobre as conexões Daniel Vorcaro, do Banco Master, com políticos e agentes públicos.

"A Abraji repudia de forma veemente as ameaças de intimidação e de violência física e sexual à jornalista Andréia Sadi, apresentadora da GloboNews, e a seus familiares", diz a nota.

Na semana passada, o Estúdio i, apresentado por Sadi, mostrou um infográfico relacionando Vorcaro a figuras como o presidente Lula (PT), o ex-ministro da Justiça Ricardo Lewandowski, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo e ao diretório do PT na Bahia.

A arte também mostrava ligação com os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP); com o ex-governador de São Paulo João Doria; o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes; o senador Ciro Nogueira (PP-PI); o presidente do União, Antonio Rueda; e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

O infográfico foi publicamente criticado por quadros de esquerda por ter dado destaque a Lula e ao PT, deixando de lado nomes como o do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), fiador político da tentativa frustrada de compra do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília), e o do ministro do STF Dias Toffoli, que foi sócio de um fundo ligado a Fabiano Zettel, operador financeiro de Vorcaro.

Dias depois, Sadi leu no ar uma nota na qual pedia desculpas por apresentar um material "errado e incompleto" e que não deixava claro o critério usado na seleção das informações. Desde então, a apresentadora tem sido alvo de ataques nas redes.

"A Abraji tem como missão proteger a liberdade de imprensa e o livre exercício do jornalismo, que segue preceitos claros, inclusive o da publicação de retratação. Críticas e discordâncias fazem parte de todo ambiente democrático, mas ataques pessoais e tentativas de intimidar ou silenciar jornalistas e seus familiares são intoleráveis em uma sociedade que preza pela democracia, além de cruzarem a barreira da legalidade."