SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, anunciou neste sábado (28) que se filiará ao MDB. A saída dele do PSD, partido ao qual era filiado desde 2022, já era antecipada pelo seu entorno por causa do desgaste entre ele e o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) manifestou o desejo de manter o seu vice na disputa à reeleição ao governo estadual. Conforme publicado pelo Painel, da Folha de S. Paulo, Kassab disse ao governador que, neste caso, ele deveria avisar Ramuth que procurasse outro partido.

"Recebo com muita honra o convite do MDB para integrar esse grande time, que conta com lideranças como Ricardo Nunes, Baleia Rossi e Michel Temer", escreveu Ramuth nas redes sociais.

A relação de Ramuth e Kassab se desgastou há mais de um ano, quando o presidente do PSD, e então Secretário de Governo de Tarcísio, passou a declarar abertamente a intenção de ser o vice de Tarcísio em 2026.

O posto era visto como estratégico para que Kassab pudesse disputar o governo de São Paulo em 2030, desejo que o presidente do PSD já havia manifestado ao compor a chapa de Tarcísio em 2022. Na prática, a postura mais incisiva criou um mal-estar não só com Ramuth, mas também com o próprio governador.

Em janeiro, Tarcísio deu uma mostra pública do desgaste ao dizer que Kassab tem "suas opiniões próprias". Na ocasião, o então secretário disse em entrevista que o governador deveria ter uma identidade própria em relação a Jair Bolsonaro (PL) -afirmando que uma coisa é gratidão e outra, submissão. Tarcísio respondeu que sua amizade com o ex-presidente não tem "absolutamente nada a ver com submissão".

Diante do desgaste entre os dois -e da possibilidade de saída de Ramuth do PSD-, o MDB passou a articular o espaço de vice da chapa, como mostrou a Folha de S. Paulo em fevereiro.

Mesmo sem a vice, o PSD já acertou que apoiará a reeleição de Tarcísio em 2026. A decisão do governador também escanteia o deputado estadual André do Prado (PL), presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), que pleiteava ser o candidato a vice-governador nestas eleições.

Houve especulação, entre auxiliares do governo estadual, de que as investigações contra Ramuth por suposta lavagem de dinheiro em Andorra pudessem fazer Tarcísio mudar de ideia. Pessoas próximas ao governador avaliam que a notícia teve efeito rebote, que praticamente firmou a decisão do chefe do Executivo de mantê-lo na vice.

Segundo um assessor, Tarcísio entendeu que a divulgação do caso foi fruto de um vazamento para prejudicar Ramuth. Publicamente, o governador chamou a história de fofoca e disse que ela não afetava a composição da chapa eleitoral.

Definido o vice de Tarcísio, resta à pré-campanha do governador bater o martelo sobre quem será indicado ao Senado. Uma das duas vagas será disputada pelo deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP). A outra, de indicação do PL, deve ficar com o deputado federal Mário Frias ou com o vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello Araújo.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, disse que o partido deve definir o nome na segunda-feira (30).