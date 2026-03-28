SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro (Republicanos), foi escolhido pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para assumir a Secretaria de Governo no lugar de Gilberto Kassab (PSD), que deixou a pasta na quarta-feira (25) para se dedicar às eleições.

A informação foi antecipada pela CBN e confirmada pela Folha. Com a troca, Nerylson Lima, hoje subsecretário estadual do Tesouro, assumirá a Casa Civil. As nomeações devem ser divulgadas no Diário Oficial na segunda-feira (30).

Tarcísio pretende centralizar a articulação política na Secretaria de Governo, pasta que atua como ponte entre a gestão estadual e o Legislativo, prefeituras e demais agentes políticos. Na prática, o trabalho já vinha sendo feito por Carneiro na Casa Civil desde janeiro, quando ele assumiu a secretaria com o objetivo de melhorar a interlocução do governo com seus aliados em ano eleitoral.

As dificuldades políticas enfrentadas por Tarcísio no início do ano ampliaram o desgaste do governador com Kassab. Auxiliares do governador disseram à reportagem que ele se queixava diariamente do presidente do PSD, visto no meio político como exímio articulador, por trabalhar pouco para reverter a fritura do governo junto às prefeituras e aos deputados estaduais e federais.

Além disso, lideranças de outros partidos reclamavam com Tarcísio que Kassab teria usado sua influência enquanto secretário para a filiação em massa de prefeitos ao PSD.

Carneiro, por outro lado, tem sido elogiado internamente no governo por receber diariamente deputados e prefeitos que reclamavam não serem atendidos nem por Kassab e nem por Arthur Lima, seu antecessor na Casa Civil e hoje Secretário de Justiça.

Presidente estadual do Republicanos e visto como um nome de boa circulação no meio político, Carneiro é apontado como o responsável por ter liberado recursos às prefeituras do interior, atendendo a demandas que motivavam críticas dos prefeitos a Tarcísio, e por ter se acertado com o PP, que ameaçou, na virada do ano, a desembarcar do governo estadual.

O novo secretário da Casa Civil, Nerylson Lima, é apontado como um nome de confiança do governador. Nerylson foi subsecretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Infraestrutura quando Tarcísio era o titular da pasta, durante o governo Jair Bolsonaro (PL), e é visto como uma das pessoas mais próximas ao governador no Palácio dos Bandeirantes.